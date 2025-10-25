En Yakarta, Luis Nani dijo que MU necesitaba tiempo para recuperar su gloria

Jacarta – Leyenda viva manchester unido Luis Nani dijo que su ex equipo necesitaba tiempo para regresar a sus días de gloria, como sintió durante la era del entrenador Sir Alex Ferguson.

«Este será un momento muy difícil para el club después de una muy buena era. Pero ahora estamos empezando a construir un nuevo equipo, un nuevo club, una nueva era. Y eso lleva tiempo», dijo Nani en un evento exclusivo de encuentro y bienvenida en la tienda oficial adidas Pacific Place, en el sur de Yakarta, el viernes.

Ferguson pasó 27 años en MU y durante casi tres décadas, el técnico escocés llevó a su equipo a la gloria al ganar un total de 38 trofeos, incluidos 13 títulos de la Premier League y dos títulos de la Liga de Campeones.

Antes de dejar los Red Devils en junio de 2013, Ferguson ganó un trofeo de la Premier League en la misma temporada y desde entonces MU ha pasado por momentos difíciles con 10 entrenadores diferentes.

Después del último título otorgado por Ferguson, los Diablos Rojos sólo ganaron seis trofeos, ni la Premier League ni la Liga de Campeones, en 12 años.

«Y sabemos que tenemos la mentalidad correcta. Todos los jugadores, todos entienden lo que necesitamos. Están haciendo lo mejor que pueden. Obviamente no se puede cambiar en un segundo», dijo Nani, quien ganó 12 trofeos mientras estuvo con el Man United de 2007 a 2015.

«Necesitamos construir. Hay mucho trabajo por hacer en el campo. Pero se puede ver. Así que estamos empezando a ganar partidos. Espero que podamos conseguir algunas victorias seguidas. Porque daremos más confianza a los jugadores e incluso a los aficionados», añadió.

Ahora MU está bajo la dirección de Ruben Amorim, donde esta temporada el técnico portugués poco a poco va mostrando el rendimiento que desea tras su impresionante actuación al vencer 2-1 al Liverpool en Anfield.

Esta fue la primera victoria de MU sobre el Liverpool en Anfield en la Premier League en los últimos nueve años. También fue la segunda victoria consecutiva por primera vez en la era Amorim desde que fue nombrado entrenador en jefe en noviembre de 2024.