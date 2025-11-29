En vivo por ANTV Feroz duelo de gigantes de la Serie A, AS Roma vs Napoli contra AC Milan vs Lazio

VIVA – Varios artículos del canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares durante el sábado 29 de noviembre de 2025. Uno de ellos está relacionado con la candente batalla entre los gigantes de la Serie A, Roma vs y Napolio que será transmitido en vivo por ANTV.

Otro artículo muy popular destaca el duelo no menos encarnizado entre AC Milán vs Lacio que también será transmitido en vivo por ANTV.

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. ANTV presenta el ardiente partido AS Roma Vs Napoli, tenga en cuenta el calendario

Los jugadores de la AS Roma celebran un gol

La AS Roma vuelve a mostrar sus colmillos en la Serie A. La cima de la clasificación recibirá al campeón defensor Napoli en el ardiente duelo Derby del Sole que se llevará a cabo en el Stadio Olimpico, el domingo por la tarde, hora local, o el lunes 1 de diciembre de 2025. Este gran partido se podrá ver en vivo solo por ANTV a las 02:30 WIB.

2. En vivo por ANTV, Batalla de Gigantes de la Serie A: AC Milan Vs Lazio

Los jugadores del AC Milan celebran la victoria sobre el Inter de Milán.

Se prevé que la ambición del AC Milan de ocupar la primera posición en la clasificación de la Serie A este fin de semana no será fácil. La razón es que se enfrentarán a la Lazio en San Siro el domingo 30 de noviembre de 2025. Los fanáticos de la Serie A en Indonesia también pueden ver este candente duelo solo en ANTV.

3. ANTV calienta la liga italiana, Inter de Milán Enfréntate a la loca amenaza de Pisa

Los jugadores del Inter de Milán celebran el gol de Lautaro Martínez

El Inter de Milán llegó a Pisa con una misión: ganar. La razón es que las tropas de Cristian Chivú acaban de sufrir dos dolorosas derrotas en la última semana.

4. Andrew Jung Minta persib Deje Singapur y concéntrese en enfrentarse a Madura United

El delantero de Persib Bandung, Andrew Jung

El delantero del Persib Bandung, Andrew Jung, destacó que su equipo debe recuperarse inmediatamente después de la derrota en la segunda liga de Campeones de la AFC. Persib desafiará al Madura United en la decimotercera semana de la Superliga 2025/26 en el estadio Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, el domingo 30 de noviembre de 2025, con doble motivación para volver a la senda ganadora.

