





Bangladesh El asesor principal del gobierno interino, Muhammad Yunus, pidió el viernes el renacimiento de la agrupación de SAARC, enfatizando la cooperación regional basada en el respeto mutuo, la transparencia y la prosperidad compartida. En su discurso al debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, Yunus dijo que no existe una alternativa a la cooperación regional entre los vecinos, excepto el desarrollo compartido.

Dijo que SAARC (Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional) logró un progreso notable en sus primeros años y sentó una sólida base para la cooperación regional. Yunus agregó que a pesar del punto muerto político, la estructura institucional de la agrupación permanece intacta, informó la agencia de noticias BSS estatal de Bangladesh. La agrupación regional del sur de Asia comprende India, Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Sus cumbres bienales no han tenido lugar desde la última en Katmandú en 2014.

«Creemos que Saarc todavía tiene el potencial de entregar bienestar a los cientos de millones en nuestra región, tal como lo ha hecho Asean por su cuenta», dijo Yunus citado. Bangladesh avanza la conectividad regional y el comercio a través de iniciativas como la Iniciativa de la Bahía de Bengala para la cooperación técnica y económica multisectorial, Bangladesh, Bután, India, Iniciativa de Nepal, The Carretera asiáticay la cooperación económica subregional del sur de Asia, dijo.

