En una persecución con un repartidor de drogas de una red internacional en Cikarang, la policía confisca 20 kg de metanfetamina cristalina y 20.000 pastillas de éxtasis

Jacarta – Las acciones de dos hombres de Indonesia que estaban decididos a convertirse en mensajeros. drogas La red internacional terminó trágicamente. El equipo de investigación de la Subdirección IV de la Dirección Penal, Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional, los detuvo cuando portaban decenas de kilogramo sabú y miles de artículos éxtasis en el área Cikarang Sur, Regencia de Bekasi, Java Occidental.

Los dos autores fueron identificados como M. Yunus y M. Amin. Los dos fueron arrestados en Jalan Cifesh Hill, South Cikarang, el sábado 11 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 22:00 p.m.

«Las detenciones comenzaron con información de que había un sindicato de drogas de Malasia que contrabandeaba metanfetamina cristalina y éxtasis en la zona de Cikarang», dijo el director de Delitos de Narcóticos. Bareskrim PolriGeneral de brigada de policía Eko Hadi Santoso, lunes 13 de octubre de 2025.

General de brigada de policía Eko Hadi Santoso Foto : VIVA.co.id/Símbolo de paz enemigo

Esta información fue inmediatamente seguida. Después de llevar a cabo investigaciones intensivas, el viernes 10 de octubre de 2025 por la tarde, el equipo recibió noticias sobre dos personas sospechosas que conducían un automóvil Soluna blanco en el área del Polígono Industrial Internacional de Bekasi.

Sin perder tiempo, los oficiales actuaron rápidamente. La persecución fue inevitable hasta que finalmente los dos autores fueron detenidos. Como resultado del registro de dos maletas azules, se encontraron 20 kilogramos de metanfetamina y 20.000 pastillas de éxtasis listas para su distribución.

«A partir de la confesión del sospechoso Yunus, alguien llamado Ayung le ordenó que tomara los artículos utilizando el coche de Amin. Ayung está ahora en la lista de buscados (DPO)», dijo Eko.

A Yunus se le prometió un salario de 100 millones de IDR si completaba con éxito esta sucia tarea. Mientras tanto, a Amin, que lo acompañaba, se le prometieron 50 millones de IDR. Desafortunadamente, ninguno de los dos tuvo tiempo de disfrutar de los resultados, porque fueron rápidamente arrestados por la policía.

Ahora ambos siguen siendo intensamente interrogados en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional. También se han enviado pruebas al laboratorio para su análisis, mientras la policía continúa buscando a Ayung y su amplia red.

«Los investigadores todavía están desarrollando este caso. Nos aseguramos de que no haya lugar para el tráfico transfronterizo de drogas», afirmó.