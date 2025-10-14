En un simulacro de intercambio, los Celtics consiguen dos veces MVP

Como equipo de reequipamiento, el celtas de boston Es probable que entren y salgan del mercado comercial en los próximos meses y/o años. Sin duda, Brad Stevens continuará explorando el talento hasta que encuentre las piezas adicionales necesarias para posicionar al roster de Joe Mazzulla nuevamente en la cima de la Conferencia Este.

Con Jayson Tatum, Jaylen Brown y Derrick Blanco Ya bajo contrato, esos movimientos probablemente tendrán como objetivo construir un elenco de apoyo confiable y profundo. Por supuesto, Stevens podría ir en otra dirección y buscar cambiar a Brown y reemplazar a otra superestrella del top 10.

En un artículo reciente de Matt Moore de FanSidedun movimiento para el dos veces MVP Giannis antetokounmpo fue sugerido como un posible pivote para la celtas. El intercambio propuesto por Moore se veía así:

celtas de boston Conseguir:

dólares de milwaukee Conseguir:

«Boston puede reorganizar instantáneamente su futuro», escribió Moore. «Ahora es Tatum quien regresa del tendón de Aquiles con Derrick White y Giannis. Ese es tu núcleo para los próximos cuatro años… Giannis y Tatum no encajan naturalmente, pero ambos pueden aportar mucha ayuda gravitacional para abrir tiradores, y son tan talentosos que se vive con ello. celtas transición instantánea a un equipo defensivo de élite”.

Un trío de Giannis, Tatum y White sería tremendamente bueno. Gianis tendría todo el espacio que necesitaba para atacar cuesta abajo y presionar el aro. Tatum y White prosperarían como creadores, espaciadores de cancha y defensores de alto nivel.

Los Celtics necesitarían espaciadores de piso

La parte más difícil de hacer que un tándem Tatum-Giannis funcione sería el espaciamiento. El celtas Necesitaría múltiples tiradores de alto nivel en la cancha en todo momento. Sería esencial garantizar que haya suficiente margen para que ambos inicios vayan cuesta abajo y creen oportunidades de anotar o pasar. Giannis está en su mejor momento cuando conduce hacia el aro.

Perder a Sam Hauser en la propuesta comercial de Moore sería un duro golpe. Es uno de los mejores especialistas en triples del mundo. NBAy el tipo ideal de talento que deseas en tu elenco secundario. Sin embargo, si Giannis se dirige a tu equipo, pagas la prima y descubres cómo hacer que funcione después del hecho.

Una rotación llena de tiros, manejo del balón y defensa aseguraría la celtas abrir una nueva línea de tiempo de contención. Por supuesto, construir una plantilla como esa es mucho más fácil de decir que de hacer.

Giannis prefiere Nueva York

Según un Informe del 7 de octubre de Shams Charania de ESPNGiannis ha señalado previamente el Knicks de Nueva York como su destino deseado, en caso de que finalmente decida abandonar el dólares.

“Desde el NBA Draft Combine a mediados de mayo, Alex Saratsis, director general de Octagon y representante de Antetokounmpo en los EE. UU., ha despertado un gran interés en Antetokounmpo y ha llevado a cabo una seria diligencia debida para encontrar los mejores ajustes externos posibles», informó Charania. «Se discutieron varios equipos internamente, pero uno surgió como el único lugar donde Antetokounmpo quería jugar fuera de Milwaukee: el Knicks de Nueva York.”

Por supuesto, la preferencia de Giannis podría cambiar fácilmente en los próximos meses. Después de todo, la oportunidad de asociarse con Tatum y traer Banner 19 a Boston podría ser demasiado buena para dejarla pasar. En verdad, sin embargo, es muy poco probable que veamos a Giannis cambiando una camiseta verde por otra. Aún así, eso no significa que no podamos imaginar cómo serían las cosas si lo hiciera.