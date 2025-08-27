En un nuevo giro, la cuñada de Nikki Bhati acusa a su familia de acoso







En un nuevo giro al alto perfil Gran Noida Dowry Death Case, la cuñada de Nikki Bhati, Meenakshi, ha alegado que ella también enfrentó años de acoso, asalto y demandas de dote.

Meenakshi, quien se casó con el hermano mayor de Nikki Rohit en 2016, afirmó que fue humillada desde el primer día de su matrimonio. «No se me permitió usar un teléfono o hablar con nadie. Me enfrenté a las palizas y las constantes demandas de dinero y vehículos», alegó mientras hablaba de la casa de sus padres en la aldea de Palla de Dadri, donde ha vivido desde que dejó la casa de sus suegros dentro de los seis meses posteriores al matrimonio, informó PTI.

Ella alegó que su familia ya había dado un auto y oro de Ciaz en el momento de la boda, pero BañoSu hermana Kanchan y su familia seguían exigiendo más, incluido un SUV Scorpio y efectivo adicional.

«Me burlarían de mí, diciendo que a Rohit no le gustaba y lo volverían a casar», dijo.

La madre de Meenakshi alegó que permanecieron en silencio durante años «debido a la sociedad», pero finalmente aceptó a su hija cuando la situación empeoró. Se registró un caso policial contra Rohit y su familia en 2020 después de un presunto asalto, aunque luego fue mediado por una aldea Panchayat, informó PTI.

Las nuevas acusaciones se producen a medida que las investigaciones continúan en la presunta muerte de la dote de Bhati, quien fue encontrado con graves lesiones por quemaduras en su casa de Sirsa Village el 21 de agosto y luego murió en el camino a un Delhi hospital.

El esposo de Bhati, Vipin, sus padres Satveer y Daya, y el hermano Rohit han sido arrestados. La policía dijo que Vipin recibió un disparo en la pierna mientras intentaba huir de la custodia.

El ABETOBasado en la queja presentada por Kanchan, alega que fue golpeada, empapada con un líquido inflamable y incendio después del persistente acoso de dote. La familia ya había dado un SUV Scorpio, una motocicleta y joyas durante la boda de Bhati en 2016, pero supuestamente fue presionado por Rs 36 lakh y un automóvil de lujo.

La policía está investigando múltiples pistas, incluida la recuperación de sustancias inflamables de la habitación y los videoclips de Bhati que surgieron después del incidente. Según los informes, un video muestra una voz que dice: «Yeh Kya Kar Liya (qué has hecho)», momentos después del incidente.

El padre de Bhati, Bhikhari Singh Primer Ministro Narendra Modi y el primer ministro principal, Yogi Adityanath, para intervenir. Desestimó sugerencias de que la actividad de las redes sociales de Bhati desencadenó la violencia, diciendo que había apoyado a sus hijas ayudándoles a abrir una sala de belleza.

Mientras tanto, la Comisión Estatal de Mujeres de Uttar Pradesh aseguró a la familia de apoyo total de Bhati y dijo que impulsará un juicio de pista rápida en el caso, informó PTI.

