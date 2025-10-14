En un giro impactante, Haryana ASI fue encontrada muerta; nota de suicidio acusa a Y Puran Kumar







Un subinspector adjunto de la policía de Haryana supuestamente se suicidó el martes en rohtakdejando atrás un supuesto vídeo de seis minutos y una nota de suicidio de tres páginas en las que formulaba graves acusaciones contra el fallecido oficial del Servicio de Policía de la India (IPS) Y Puran Kumar, informó la agencia de noticias PTI.

La autenticidad del vídeo y la nota no pudo ser verificada de forma independiente de inmediato.

Policía Las fuentes dijeron que ASI Sandeep Kumar, que estaba destinado en la celda cibernética, jugó un papel en el arresto del jefe de policía Sushil Kumar, un asistente de Puran Kumar. Sushil Kumar había sido arrestado recientemente en relación con un caso de soborno presentado por un contratista de licores en Rohtak, quien alegó que el jefe de policía buscaba un soborno de 2,5 rupias lakh en nombre de Puran Kumar, informó PTI.

El cuerpo de Sandeep Kumar fue recuperado de su residencia en Ladhaut-Dhamar Road, informó PTI. Su muerte se produce en medio de un intenso escrutinio tras el suicidio del agente del IPS, que supuestamente había dejado una nota acusando a ocho agentes, entre ellos el general adjunto de la policía (DGP) Shatrujeet Kapur y el superintendente de la policía (SP) de Rohtak, Narendra Bijarniya, de “discriminación flagrante basada en castas, acoso mental selectivo, humillación pública y atrocidades”. Tras la muerte de Puran Kumar, el gobierno despidió al DGP y transfirió a Bijarniya.

Un alto oficial de policía en Rohtak dijo: «Sandeep era un oficial muy trabajador y honesto. Recibimos información sobre el cuerpo y llegamos al lugar de inmediato».

Cuando se le preguntó sobre el vídeo y la nota, Rohtak SP, SS Bhoria, dijo: «Es difícil hacer comentarios en este momento. equipo forense está investigando”.

En el supuesto vídeo, se escucha a Sandeep Kumar acusando a Puran Kumar de irregularidades.

«Incluso Bhagat Singh hizo sacrificios y recorrió un camino difícil, después del cual el país despertó. Y hoy, este país despertará cuando nos sacrifiquemos en el camino de la verdad», supuestamente afirmó en el vídeo. Sandeep Kumar también afirmó que el “oficial honesto” Narendra Bijarniya se había enfrentado a Puran Kumar.

El hombre de 52 años IPS El oficial había sido designado recientemente como inspector general en el Centro de Capacitación de la Policía (PTC) en Sunaria, Rohtak. Fue encontrado herido en su residencia de Chandigarh el 7 de octubre.

El caso ha llamado la atención sobre la creciente controversia en torno a la muerte de Puran Kumar y las acusaciones de corrupción, discriminación por castas y acoso dentro de la policía de Haryana.

(Con entradas PTI)





