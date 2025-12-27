En sustitución de Bambang Pacul, Dolfie Othniel fue elegido presidente del PDIP Central Java DPD

Semarang, VIVA – El miembro de la RPD RI Dolfie Othniel Frederic Palit fue elegido oficialmente como Jefe DPD PDI Perjuangan java central período 2025-2030. Esta determinación se tomó en la Conferencia Regional (Konferda) PDIP Java Central que se llevará a cabo en el Patra Hotel Semarang, el sábado 27 de diciembre de 2025.

La conferencia fue inaugurada directamente por la presidenta general del PDI-P, Megawati Soekarnoputri, quien también dio instrucciones a todos los participantes de la conferencia.

Dolfie explicó que Konferda era una agenda del partido que se llevaba a cabo simultáneamente en toda Indonesia.

«Toda Indonesia celebra la Konferda y Java Central es la 37.ª de 38 Konferda. Más adelante la 38.ª será Sumatra Occidental, pero debido a que está sufriendo una catástrofe, el momento se determinará más tarde», dijo Dolfie a los periodistas después del evento.

Antes de determinar la nueva gestión, los participantes de Konferda primero deben acordar y aceptar el informe de rendición de cuentas de la gestión de PDIP Central Java DPD del período anterior. Posteriormente, la agenda continuó con la formación de una nueva dirección.

«El Presidente General me asignó como Presidente del DPD de Java Central y formé una nueva dirección del DPD. Este nombramiento se basó en una prueba psicológica y una reunión plenaria del DPP», dijo.

Se sabe que el cargo de presidente del PDIP de Java Central lo ocupaba anteriormente Bambang Wuryanto o Pacul Bambang. Este puesto fue luego continuado por FX Hadi Rudyatmo como ejecutor después de que Bambang Pacul se uniera a la dirección del PDI Perjuangan DPP.

Sin embargo, FX Hadi Rudyatmo renunció a este cargo para que el PDI Perjuangan DPP celebrara una conferencia para determinar la gestión definitiva del PDIP DPD de Java Central.

La nueva dirección del PDIP DPD de Java Central para el período 2025-2030 está formada por 25 personas. Uno de los nombres incluidos en la junta directiva es Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, hija del presidente de la RPD de Indonesia, Puan Maharani, quien anteriormente fue ampliamente mencionada como una fuerte candidata a la presidencia del PDIP de Java Central.

Informe: Teguh Joko Sutrisno