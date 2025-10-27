En su primera aparición pública tomadas de la mano, ¿Katy Perry está saliendo oficialmente con el ex primer ministro canadiense?

París, EN VIVO – Rumores de cercanía entre el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau con cantantes Katy Perry nuevamente en el foco público. Después de ser captados por la cámara besándose en un crucero en septiembre pasado, ahora los dos fueron captados por la cámara nuevamente en París, Francia.

A diferencia de antes, esta vez los dos fueron vistos tomados de la mano el sábado pasado, hora local. En ese momento, los dos celebraron el cumpleaños número 41 de Katy Perry en Crazy Horse.

En la fotografía compartida por TMZ, se ve a Katy Perry luciendo un vestido de satén rojo combinado con siluetas negras. Mientras tanto, Justn Trudeau lucía elegante con una camiseta negra combinada con una chaqueta negra y pantalones a juego. Los dos fueron vistos tomados de la mano y sonriendo mientras se dirigían al auto que los llevaría al famoso espectáculo de cabaret en París.

Se dijo que la aparición de los dos en público el pasado sábado por la noche era una señal de que la relación entre los dos se estaba volviendo más seria. Mientras tanto, según una fuente cercana a Katy Perry, ella reveló a US Weekly que actualmente la ex de Orlando Bloom admitió que realmente disfrutó su tiempo con el ex primer ministro canadiense.

«Él está muy feliz, intenta ser humilde y han pasado mucho tiempo juntos. No quiere hacer pública esta relación», dijo la fuente citada en la página de Elle.

La fuente agregó que la relación entre los dos fue muy aprobada. Incluso sus amigos más cercanos dicen que los dos son muy compatibles.

«Sus amigos piensan que se llevan bien, pero él en realidad no ha conocido a muchos de sus amigos», dijo la fuente.

La relación de Perry y Trudeau fue ampliamente discutida por primera vez en julio cuando fueron vistos cenando en Montreal durante la gira mundial de Katy Perry. Una fuente dijo Gente a mediados de octubre que aunque dudaba en reunirse con Perry, el político continuó contactando a Perry después de la cita.

«Justin ha seguido acercándose a ella desde (su cita en Montreal). Incluso voló a California para encontrarse con ella durante una pausa de la gira. Su relación es fácil. La encuentra atractiva. La respeta mucho», dijo la fuente.