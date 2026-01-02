En su primer día como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani revoca una serie de normas que apoyan a Israel

Nueva YorkVIVA – Alcalde de la ciudad de Nueva York Zohran MamdaniEn su primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva que revocaba una serie de políticas de su predecesor, Eric Adams, incluidas medidas que durante mucho tiempo habían sido vistas como una forma de apoyo a Israel.

Según la orden ejecutiva firmada por Mamdani el jueves 1 de enero, todas las pólizas firmadas a partir del 26 de septiembre de 2024 y que aún estén en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025 se declaran no válidas.

Mientras tanto, las órdenes ejecutivas más antiguas siguen vigentes a menos que se modifiquen o revoquen específicamente.

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York

La medida deshace efectivamente varias políticas que Eric Adams firmó anteriormente, incluida una orden emitida el mes pasado que prohíbe a las agencias gubernamentales de la ciudad boicotear o desinvertir en Israel.

Otra orden que también fue revocada fue una política firmada en junio pasado que adoptaba una definición amplia de antisemitismo, incluida la categorización de algunas formas de crítica a Israel como ejemplos de antisemitismo.

Sin embargo, Mamdani no revocó la creación de la Oficina de la Ciudad de Nueva York para Contrarrestar el Antisemitismo, que fue creada por la administración anterior y seguirá funcionando. La orden también enfatizó que la derogación no afecta la orden ejecutiva de emergencia que todavía está vigente.

Citando al New York Times, la directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman, evaluó que las políticas derogadas parecían ser medidas de último minuto destinadas a limitar opiniones que no estaban en línea con la postura anterior del alcalde.

Según Lieberman, no sería sorprendente que la nueva administración revocara inmediatamente estas políticas proisraelíes.

«El derecho a la libertad de expresión no depende del punto de vista de cada uno. Esto se aplica a las opiniones sobre Israel o Gaza, al activismo político en relación con esos conflictos y también a cualquier otro tema político que enfrentemos», dijo Lieberman. (Hormiga)