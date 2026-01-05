En su cumpleaños número 35 en rehabilitación, Onad recibió un emotivo saludo de Beby Prisillia

VIVA – Leonardo Leonardo o quien se llama familiarmente Onad celebró su 35 cumpleaños el 4 de enero de 2026 de una forma diferente a años anteriores. Si normalmente los cumpleaños son sinónimo de celebración, esta vez Onad pasará su día especial en un centro de rehabilitación. Aun así, el apoyo y el cariño de sus seres más cercanos, especialmente de su esposa. Beby Prisilliatodavía fluye caliente.

El cumpleaños de Onad se convirtió en el centro de atención del público después de que Beby Prisillia compartiera una carga significativa en su cuenta personal de Instagram. En la carga, Beby escribió un conmovedor mensaje lleno de apoyo moral para su esposo, que está luchando por superarse. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Beby Prisillia y Onadio Leonardo.

En su declaración, Beby Prisillia enfatizó que el difícil momento que atravesó Onad no fue el final de todo. En cambio, invitó a su esposo a recordar los logros y el arduo trabajo realizado en los últimos años.

«Hola cariño, FELIZ CUMPLEAÑOS, este es realmente un momento difícil para ti. Pero en los últimos años he visto los resultados de tu arduo trabajo. ¡Recuerda que puedes hacer cualquier cosa en todos los campos! Saludos cariño, sigues siendo el hombre», escribió Beby Prisillia en su carga de Instagram, citada desde Instagram @bebyleonardo el lunes 5 de enero de 2026.

Estos comentarios inmediatamente provocaron varias respuestas de los internautas. Muchas personas también ofrecieron oraciones, apoyo y esperanza para que Onad se recuperara rápidamente y volviera a trabajar en el mundo del entretenimiento de Indonesia. El propio Onad es ampliamente conocido como músico, presentador y creador de contenidos con un carácter fuerte y un estilo distintivo.

La columna de comentarios en la carga de Beby estaba llena de mensajes positivos de los fans. A continuación se muestran algunos comentarios de internautas que llamaron la atención.

«Genial, es sólo una jerga. Todo se puede corregir empezando por el entorno y las personas más cercanas a ti. ¡¡Mantén el ánimo para recuperarte y nunca dejes de trabajar!!».

«¿Feliz cumpleaños Naaad???? Te extraño, estoy esperando el regreso».