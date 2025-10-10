En solo dos semanas, las transacciones de oro en la aplicación Pegadaiana alcanzaron los 1,5 billones de IDR.

Yakarta, VIVA – PT Casa de empeños lanzamiento solicitud súper (súper aplicaciones) que integra todos los servicios de empeño y de inversión que no esy financiación en una sola plataforma llamada Tring!. Aproximadamente dos semanas después apertura suavelos registros de solicitud transacción alcanzó 1,5 billones de IDR.

El director principal de Pegadaian, Damar Latri Setiawan, dijo que esta innovadora aplicación es un esfuerzo por brindar conveniencia y comodidad a los clientes en las transacciones. Desde su lanzamiento inicial, Tring! Ha sido utilizado por alrededor de 450 mil usuarios, cifra que se espera que siga aumentando hasta finales de 2025.

«Calculamos que hasta 4 millones de clientes solicitarán esta aplicación. Actualmente, en sólo dos semanas, alrededor de 450.000 personas la han utilizado y las transacciones rondan los 1,5 billones de IDR», explicó Damar cuando se reunió con un equipo de medios en Yakarta el miércoles 8 de octubre de 2025.

Según la explicación de Damar, Pegadaian tiene como objetivo un crecimiento de clientes de aproximadamente ocho veces. En consonancia con este aumento, se estima que el valor de la transacción rondará los 12 billones de rupias a finales de este año.

¡Intenta! desarrollado para responder a las necesidades de la sociedad moderna, especialmente la generación más joven, que desea soluciones financieras rápidas, seguras y sencillas. Esta aplicación está diseñada para brindar una experiencia de transacción cómoda, donde todo el control financiero ahora está en manos de los clientes.

Presidente Director de Pegadaian y CEO de BRI Group

«Este será un buen avance para la comunidad, para los clientes y los clientes potenciales. No es necesario venir a la sucursal para guardar oro, hacer cuotas de oro o empeñar oro», dijo el director general del Grupo BRI, Hery Gunardi.

Hery añadió: ¡Tring! Pegadaian no está solo, sino que forma parte del ecosistema de Ultra Micro Holding. Donde BRI, Pegadaian y PT Permodalan Nasional Madani (PNM) se apoyan mutuamente.

Como empresa matriz, BRI desempeña un papel de apoyo al logro del objetivo de 4 millones de usuarios para finales de 2025. ¡Tring! y BRImo con alrededor de 42 millones de usuarios activos que pueden acceder a productos de oro Pegadaianos.

«Qué hermosa es la consolidación y coordinación de la sinergia mutua entre el grupo y sus filiales», añadió Hery.

¡La presencia de Tring! Fortalecer el papel del pegadiano como El líder en ecosistema de oro. así como cumplir con su misión como acelerador de la inclusión financiera en Indonesia. Esta aplicación también facilita que las personas alcancen sus objetivos financieros.