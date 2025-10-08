En sintonía con el sufrimiento de Indonesia, el seleccionador de Omán revela irregularidades en la clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática

VIVA – Entrenador de Omán, Carlos Queiroz expresó su decepción por la decisión de la FIFA sobre la selección de los anfitriones y el calendario de la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia.

Carlos Queiroz alegó que Arabia Saudita y Qatar habrían recibido privilegios de la FIFA luego de ser designados oficialmente como anfitriones de esta importante ronda.

Este nombramiento generó inmediatamente polémica. Esto se debe a que los dos países no sólo son anfitriones, sino que también tienen un calendario más ligero y períodos de descanso más largos que sus oponentes.

Arabia Saudita está en el Grupo B con Irak e Indonesia, mientras que Qatar está en el Grupo A con Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las solicitudes de países participantes como Irak, Indonesia y Omán para tocar en lugares neutrales (o tener la oportunidad de albergarlos) fueron rechazadas de plano.

Arabia Saudita, anfitriona del Grupo B, se enfrentará a Indonesia el 9 de octubre de 2025, luego tendrá seis días completos de descanso antes de enfrentarse a Irak el 14 de octubre. Por el contrario, tanto Irak como Indonesia solo tuvieron un descanso de tres días antes de regresar a la competencia.

Una situación similar ocurre también en el Grupo A. Qatar jugará contra Omán el 8 de octubre y luego se enfrentará a los Emiratos Árabes Unidos después de un descanso más largo que sus dos rivales.

Esta condición enfureció a Carlos Queiroz, conocido como una figura experimentada que ha aparecido en la Copa del Mundo cuatro veces como entrenador.

«Esta es una situación muy difícil. Quizás sería un milagro si pudiéramos escapar en estas condiciones», subrayó Queiroz en una entrevista con The Guardian.

«¿No hay estadios en Japón o Kuwait donde podamos jugar? Pusieron a Arabia Saudita en Arabia Saudita y a Qatar en Qatar. Si esto no es un problema, no sé qué podría ser un problema».

El ex segundo entrenador del Manchester United también criticó duramente la diferencia en el tiempo de descanso entre los equipos.

«Jugamos dos veces en tres días, pero Qatar tuvo un descanso de seis días. Esto significa que ya sabían el resultado de nuestro partido antes de jugar. Esto nunca había sucedido antes», subrayó.

Queiroz considera que esta decisión vulnera el principio de equidad en la competencia internacional.