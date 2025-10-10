En secreto, el Ministerio de Educación y Cultura y los proveedores reembolsan dinero por carcasas de Chromebook

Jacarta – Presunto caso dramático corrupción proyecto de adquisiciones Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura continúa. El último, oficina del fiscal general (AGO) reveló una serie de hechos nuevos Dinero Los billones de rupias obtenidos del proyecto aparentemente han sido devueltos al Estado.

El dinero fue devuelto no sólo por el vendedor, sino también por el ministerio. Así lo transmitió directamente el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General de Indonesia, Anang Supriatna.

«De las partes, ya sean de los vendedores o del ministerio», dijo el viernes 10 de octubre de 2025.

Dos sospechosos de corrupción de portátiles en el Ministerio de Educación y Cultura

El dinero devuelto no fue pequeño y fue depositado en dos monedas. Hay rupias y dólares estadounidenses (EE.UU.). Sin embargo, Anang todavía guarda silencio sobre el importe nominal exacto.

«No sé el importe nominal, tal vez más adelante en el juicio lo sabremos», dijo Anang.

Para su información, la Fiscalía General ha designado a Nadiem Makarim como sospechar en el caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación de la Fiscalía General de Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020 Nadiem, como Ministro de Educación y Cultura en ese momento, se reunió con partidos de Google Indonesia.

La reunión tuvo como objetivo discutir los productos de Google, uno de los cuales es el programa Google for Education que utiliza Chromebooks que pueden ser utilizados por los ministerios, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones celebradas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, concretamente Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se utilizarían como proyecto de adquisición de equipos de TIC.

Nadiem Makarim viste el uniforme de prisión de AGO

Luego, se llevó a cabo una reunión cerrada para discutir las adquisiciones utilizando Chromebooks. De hecho, en ese momento aún no se había iniciado la adquisición de equipos TIC.

Para aprobar Chromebooks, a principios de 2020, Nadiem Makarim, como ministro, respondió a la carta de Google para participar en la adquisición de equipos TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el anterior Ministro de Educación, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la prueba de adquisición de Chromebook de 2019 había fracasado y no podía usarse para las escuelas de línea exterior (SGT) o las áreas fronterizas más alejadas y desfavorecidas (3T)», dijo Nurcahyo.