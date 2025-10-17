En reunión con Gibran, Purbaya discute recortes presupuestarios del gobierno regional

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa reveló que el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka preguntó sobre las deducciones presupuesto gobierno área (Gobierno regional) en su segunda reunión en el Palacio de la Vicepresidencia el viernes 17 de octubre de 2025.

«Expresó la preocupación de los líderes regionales cuyos presupuestos habían sido recortados, sobre nuestros próximos pasos para mitigar esto», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el viernes.

Purbaya admitió que no se podían tomar muchas soluciones a corto plazo.

La estrategia adoptada por Purbaya es pedir a los gobiernos locales que arreglen su absorción de gastos durante el próximo año, y luego el informe será evaluado por el tesorero del estado.

«Más adelante veremos si la absorción es buena o no, si hay fugas o no. Más adelante, en el tercer trimestre, volveremos a calcular. Si la economía va bien, nuestros ingresos también aumentarán. Veremos cuánto podemos compartir con las regiones», explicó Purbaya.

También agregó al mensaje transmitido por el vicepresidente Gibran, que el país también considera la estabilidad nacional en la formulación de políticas fiscales.

«Así que las regiones no deberían preocuparse demasiado, también estamos pensando en la estabilidad nacional. Ese es, aproximadamente, su mensaje», afirmó.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta Foto : tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Para que conste, las transferencias presupuestarias a las regiones (TKD) en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) para el año fiscal 2026 ha disminuido en comparación con la asignación de este año.

En la era del ex Ministro de Finanzas Sri Mulyani Indrawati, el presupuesto de TKD se fijó en 650 billones de IDR, una corrección del 24,8 por ciento con respecto a la proyección de TKD para 2025 de 864,1 billones de IDR.

Luego, Purbaya, como nuevo Ministro de Finanzas, revisó la asignación de TKD a Rp. 693 billones o una diferencia de Rp. 43 billones del plan anterior.

A pesar de la revisión, la asignación de TKD en el presupuesto presupuestario de 2026 sigue disminuyendo.

Purbaya había pedido previamente a los gobiernos regionales que mejoraran la calidad del gasto y la gestión presupuestaria. dana TKD realmente tiene un impacto óptimo en el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

Esto se debe a que, según los registros del Ministerio de Finanzas, la realización del gasto regional se ha ralentizado a pesar de que la distribución de TKD ha aumentado.

El Ministerio de Finanzas ha distribuido fondos de TKD por valor de 644,9 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025, cifra superior a los 635,6 billones de IDR del año pasado.