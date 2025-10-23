En reunión con el presidente de Brasil, Prabowo propone formar un acuerdo comercial entre Indonesia y América Latina

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto alentó a acelerar la formación de cooperación comercio relación integral entre Indonesia y los países latinoamericanos en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Mercosur (CEPA).

El Presidente transmitió este aliento al recibir la visita de Estado del Presidente Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves, como continuación de la visita de Prabowo a Brasilia en julio pasado.

«Estoy feliz de ver el progreso de nuestras relaciones bilaterales, especialmente en el campo de economía. «Seguimos planificando la formación del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Mercosur», dijo el presidente Prabowo.

Prabowo dijo que las discusiones hacia un acuerdo comercial integral con el bloque económico de países latinoamericanos fueron un paso importante para fortalecer las relaciones económicas de Indonesia con la región.

El Jefe de Estado evaluó que esta asociación traerá beneficios para el crecimiento económico de ambas partes, considerando que Indonesia y los países sudamericanos son nuevas potencias económicas con un gran potencial de mercado.

«Estoy seguro de que esto fortalecerá nuestras relaciones y hará que nuestras economías y las de toda América Latina se desarrollen más rápidamente», afirmó el presidente Prabowo.

Además de impulsar la formación de CEPA, Prabowo dijo que Indonesia y Brasil también firmarían cuatro acuerdos y memorandos de entendimiento en diversos campos.

Reunión bilateral del presidente Prabowo con el presidente brasileño Lula Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Este paso se considera una prueba del progreso en las relaciones bilaterales entre los dos países en el tiempo relativamente corto transcurrido desde la última reunión en Brasil en julio pasado.

«Creo que esto es una prueba de que hemos trabajado rápidamente. Mi última reunión con Su Majestad fue en julio, ahora en octubre, agosto y septiembre, dos meses en los que hemos logrado avances rápidos», dijo Prabowo.

En esa ocasión, el Presidente también expresó felicitaciones por el 203º día de la independencia de Brasil, que se celebró el 7 de septiembre.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) afirmó que Indonesia todavía estaba preparando planes para redactar un acuerdo de cooperación de asociación económica integral (CEPA) con el bloque comercial de países sudamericanos, Mercosur, antes de negociación puede empezar.

«En lo que respecta al Mercosur, actualmente estamos en la fase de discusión de los planes para la primera negociación, por lo que todavía se encuentra en una fase muy temprana», dijo el director de América II del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Riris Wusananingdyah, en una reunión con los medios de comunicación en Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.