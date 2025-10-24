En respuesta al discurso del Ministro de Finanzas Purbaya sobre los fondos liquidados del gobierno provincial de Java Occidental, Dedi Mulyadi pregunta esto a BPK

Bandung, VIVA – Gobernador Java Occidental Dedi Mulyadi Visitó el viernes el edificio de la Agencia de Auditoría Financiera de la Provincia de Java Occidental (BPK), solicitando a la agencia que realizara una auditoría de la tesorería del Gobierno Provincial de Java Occidental (Pemprov) y anunciara inmediatamente los resultados al público.

Esta acción fue tomada por Dedi para examinar y revelar cómo se administran las finanzas regionales del gobierno provincial de Java Occidental, además de responder a la declaración del Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa sobre el estacionamiento de las finanzas regionales en la banca.

«Sí, hoy fuimos a BPK para solicitar una auditoría en profundidad del efectivo del gobierno provincial de Java Occidental. La auditoría se ha llevado a cabo de forma rutinaria y está en curso y se anunciará en abril. Pero hoy también pedimos que los resultados de la auditoría de Java Occidental se anuncien de inmediato», dijo Dedi en el edificio BPK de Java Occidental, Bandung, el viernes.

Sentado sobre la disputa entre el Ministro de Finanzas Purbaya y Dedi Mulyadi

Al realizar una auditoría de los flujos de efectivo regionales por parte de BPK, dijo Dedi, se verá si el gobierno provincial de Java Occidental tiene una buena planificación y gestión financiera, si es dana que viene en forma de ingresos provenientes de transferencias del gobierno central, o ingresos originales regionales (PAD), así como de un buen gasto.

Dedi dijo que un buen gasto es gastar el presupuesto gubernamental de acuerdo con las necesidades de la comunidad, lo que en su idioma es aumentar el gasto de capital en comparación con los bienes y servicios.

«En este gasto de capital, más adelante nos centraremos en si el dinero gastado en gastos de capital produce un buen capital o no. Por ejemplo, si está de acuerdo con el RAB (Plan de Presupuesto de Gastos), como la fundición, los costos de los empleados, si están cubiertos por el seguro o no. Así que esta es la orientación, entonces producción, resultado y se pueden obtener beneficios públicos», afirmó.

Esta auditoría se llevó a cabo, dijo Dedi, porque en términos de autoridad, sólo hay dos auditorías del flujo de caja del Gobierno Provincial de Java Occidental, a saber, BPK y la Agencia de Auditoría Financiera y de Desarrollo (BPKP), mientras que la inspección es la auditoría interna del gobierno.

«Bueno, este paso se tomó para explicar al público que el gasto del gobierno de la provincia de Java Occidental se lleva a cabo abiertamente y que el público puede acceder a él. De hecho, a menudo transmito el presupuesto por partida en cualquier momento. Y esto es parte de la construcción de una relación emocional. entre comunidad con el gobierno como administrador de la tesorería regional», dijo.