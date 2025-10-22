En respuesta a Purbaya, Dedi Mulyadi enfatizó que no hay billones de fondos en los bancos.

Jacarta – Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi alias KDMha visitado el Banco Indonesia (BI) para comprobar los datos de la pregunta dana gobierno local (Gobierno Local) que se liquida en el banco.

Al subir un vídeo a Instagram @dedimulyadi71, KDM también negó las acusaciones del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, sobre los fondos del gobierno regional depositados en los bancos en forma de depósitos.

Según él, el Gobierno Regional de Java Occidental no tiene Rp. 4,1 en fondos billón liquidados en forma de depósitos. Lo que está disponible son 3,8 billones de IDR almacenados en la tesorería regional en forma de depósitos a la vista, según datos al 30 de septiembre de 2025.

«¿Entonces hay 4,1 billones de rupias en depósitos? No lo hay. Lo que hay es el informe financiero del 30 de septiembre, hay fondos almacenados en el tesoro regional en forma de depósitos a la vista que ascienden a 3,8 billones de rupias», dijo Dedi citado en un video subido a Instagram @dedimulyadi71, el miércoles 22 de octubre de 2025.



Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

«El resto es en forma de depósitos BLUD fuera del tesoro regional, que es competencia de cada BLUD», dijo.

Según él, la Rp. Se han utilizado 3,8 billones de fondos para diversas necesidades del gobierno provincial de Java Occidental, como los salarios de los empleados, los gastos de viajes oficiales y el pago de facturas de electricidad.

«Así que no hay dinero depositado. Porque los 3,8 billones de rupias se han utilizado hoy. Para pagar proyectos, salarios de empleados, gastos de viajes de negocios, gastos de electricidad, gastos de agua, gastos de empleados subcontratados», dijo KDM.

Añadió que el saldo de caja regional del Gobierno Provincial de Java Occidental siempre cambia todo el tiempo. Los datos actuales muestran que el efectivo del Gobierno Provincial de Java Occidental ha caído a 2,5 billones de IDR, porque el dinero sigue circulando y se utiliza para las necesidades del Gobierno Regional.

«Así que lo que se dice es que el dinero en el tesoro regional hoy es de 2,5 billones de rupias, ayer de 2,3 billones de rupias, y ayer nuevamente de 2,4 billones de rupias, eso es correcto», dijo Dedi.

«Y no hay depósito ni almacenamiento del dinero del gobierno provincial en fondos de depósito para cobrar intereses. Ninguno», dijo.