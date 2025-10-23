En respuesta a las quejas de los residentes, el senador Filep insta al PLN a revisar la subestación principal de Amban AMDAL

Papúa Occidental, VIVA – Presidente del Comité III del Consejo Representativo Regional (DPD) RI, Filep Wamafma preguntó al PT PLN para revisar el documento de Análisis Referente Impacto ambiental (Amdal) relacionado con la construcción de una subestación principal (GI) de 150 kV, una línea aérea de alto voltaje (SUTT) y una línea de transmisión (TL) en la antigua zona de Amban Ranch, Manokwari.

La construcción de este proyecto ha recibido atención porque su ubicación está cerca de áreas residenciales, dormitorios de estudiantes e instalaciones públicas como el Centro de Salud Comunitario de Amban. Por lo tanto, los residentes locales están preocupados por los posibles impactos ambientales y de salud resultantes de las actividades del proyecto.

Filep recibió quejas y aspiraciones de decenas de vecinos afectados que querían un espacio de diálogo con el Gobierno Regional y el PLN, para buscar soluciones considerando las condiciones comunitarias.

Según él, el desarrollo de la infraestructura eléctrica es importante para apoyar el crecimiento económico regional, pero también se debe prestar atención a los aspectos de seguridad de los residentes.

«Apreciamos los esfuerzos del PLN y del gobierno para proporcionar electricidad de alta potencia en Manokwari. Pero, por otro lado, no se deben ignorar las preocupaciones de la comunidad. Tienen derecho a una sensación de seguridad y a un medio ambiente saludable», dijo Filep en su declaración del miércoles 22 de octubre de 2025.

El senador de Papúa Occidental pidió al PLN no priorizar la acción legal como principal solución para enfrentar el rechazo comunitario, sino abrir un espacio de diálogo abierto y transparente para encontrar soluciones conjuntas.

«Si el público está preocupado por el riesgo de radiación o desastres, el PLN debería estar presente como socio comunitario, y no al revés. No dejemos que un enfoque legal en realidad amplíe la brecha en la confianza pública», afirmó.

Además, Filep cuestionó la validez del documento AMDAL utilizado como base para la implementación del proyecto. Dijo que AMDAL sólo puede utilizarse como una referencia sólida si está preparado por un experto independiente competente y tiene una licencia oficial.

«Si la AMDAL es elaborada por un incompetente, los resultados son ciertamente cuestionables. Por lo tanto, animo al PLN a nombrar un experto independiente para que vuelva a investigar los posibles impactos que preocupan al público», explicó Filep.

Por ello, Filep enfatizó que DPD RI enviará una carta oficial al PLN solicitando explicaciones y seguimiento sobre las diversas aspiraciones de los vecinos expresadas en la reunión. El DPD ha dado al PLN hasta el 4 de noviembre de 2025 para presentar un informe escrito y comprometerse a su finalización.