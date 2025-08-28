En respuesta a las manifestaciones laborales, Palace dijo que Prabowo acordó que se formó el grupo de trabajo

Yakarta, Viva – Gobierno afirmó respetar todas las formas de entregar las aspiraciones de la comunidad, incluidas las manifestaciones que tuvieron lugar el 25 y 28 de agosto de 2025.

El Ministro de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi explicó que la manifestación era parte de la libertad de opinión garantizada por la ley, siempre que no interfiriera con el orden público.

«En primer lugar, por supuesto, una vez más, en nombre del gobierno, respetamos todas las formas de entrega de aspiraciones, en este caso ayer los 25 y 28 de hoy. Incluso si pasa por los medios manifestaciónEso tampoco es un problema. Lo importante es que su entusiasmo no causa e interfiere con las instalaciones públicas «, dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Demostración laboral en el parlamento indonesio Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Relacionado con las demandas obrero que se entregó en una manifestación, comenzando a partir del aumento salarios Provincial mínimo (UMP), Formación de la terminación del grupo de trabajo del empleo (grupo de trabajo Despido), a la política fiscal: Pasetyo asegura que el gobierno continúe coordinando con el liderazgo del sindicato.

«El grupo de trabajo y el Consejo de Bienestar Laboral hace algún tiempo habían sido aprobados y firmados por el Presidente. Además, haremos un seguimiento del Ministerio de Manpower, Transmios, Apindo, Kadin y otras partes relacionadas», explicó.

También agregó, se espera que la existencia del grupo de trabajo y el Consejo de Bienestar Laboral fortalezcan la comunicación entre el gobierno y el trabajo.

«Con la formación de este grupo de trabajo y el consejo, la comunicación será más intensa, por lo que las aspiraciones se pueden manejar más rápido», dijo Praseteto.

Para obtener información, una ola de acción laboral a escala nacional sacudió a Indonesia el jueves 28 de agosto de 2025. Decenas de miles de trabajadores de varias regiones tomarán las calles, exigiendo políticas que estén más a favor de su bienestar.

Esta acción fue encabezada por el Partido Laborista junto con la coalición sindical, incluida la Confederación de la Unión de Trabajadores Indonesios (KSPI). Según el presidente de KSPI y el presidente del Partido Laborista, dijo Iqbal, miles de trabajadores desplegarán las masas en el centro de la capital.

25 de agosto demo ricuh en el DPR

Aquí hay una lista completa de reclamos para expresarse:

1. Elevar el salario mínimo nacional 8.5-110.5 por ciento.

2. Eliminar la subcontratación y la desenchera PP No. 35/2021.

3. Reforma fiscal laboral mediante la elevación de PTKP a Rp7.5 millones por mes.

4. Eliminar los impuestos sobre el pago por THR y la indemnización.

5. Crear salarios elegibles para todos los sectores.

6. Limite el contrato de trabajo para no ser prolongado.

7. Ajuste el mecanismo de despido justo.

8. Pago de indemnización desactualizado, no solo 0.5 veces por salario como en la PP 35/2021.

9. Limite a los trabajadores extranjeros, especialmente no calificados.

10. Termine el derecho de dar a luz, vacaciones de embarazo y largas vacaciones.

11. Proteja a los trabajadores de la plataforma digital como los taxis de motocicletas en línea y el comercio electrónico.

12. Protección del personal médico y trabajadores de transporte del sistema de trabajo de explotación.

13. Formas de despidos del grupo de trabajo.

13. Fatiled el proyecto de ley de la división de activos para erradicar la corrupción.

15. Revisión del proyecto de ley electoral para el rediseño del sistema electoral 2029.