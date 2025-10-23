En respuesta a la cuestión de la fuente de agua de AQUA supuestamente procedente de un pozo perforado, BPKN RI Gercep lleva a cabo una investigación y convoca a los directores de la empresa

Yakarta, VIVA – Agencia Nacional de Protección al Consumidor de la República de Indonesia (BPKN RI) actuó rápidamente para responder al problema actual relacionado con el supuesto uso de aguas subterráneas o pozos en la producción de agua potable embotellada de marca AGUA.

Lea también: Datos sobre la fuente de agua de AQUA que utiliza agua de pozo perforado después de ser investigada por Dedi Mulyadi



La institución confirmó que citará a la gerencia y al Director Principal PT Tirta Investamacomo productor de AQUA, para solicitar una aclaración oficial.

El presidente de BPKN RI, Mufti Mubarok, enfatizó que su agencia también enviaría un equipo de investigación directamente a la ubicación de la fábrica para llevar a cabo la verificación de campo. Esta medida se tomó para comprobar si la fuente de agua utilizada coincidía con las afirmaciones de la empresa, que anteriormente había afirmado que provenía de manantiales de montaña.

Lea también: Dedi Mulyadi Confirma Que Los Fondos Del Gobierno Regional De Java Occidental Están En Forma De Cuentas Corrientes, Purbaya: De hecho, Perderá Más



«Convocaremos a la dirección y al director de PT Tirta Investama para pedir una aclaración oficial sobre la fuente de agua utilizada en la producción de AQUA. BPKN también enviará un equipo de investigación directamente a la ubicación de la fábrica para verificar la veracidad de esta información», dijo Mufti Mubarok en un comunicado citado por tvOne, el jueves 23 de octubre de 2025.

Mufti añadió que BPKN había recibido una serie de informes y noticias que habían despertado la preocupación del público. Según él, es importante explorar esta cuestión porque se refiere a la honestidad de la información a los consumidores, según lo regula la Ley Número 8 de 1999 sobre Protección al Consumidor.

Lea también: A diferencia de Purbaya, Dedi Mulyadi revela hechos sobre fondos de 4,1 billones de IDR



Las acusaciones de que AQUA utiliza agua subterránea de pozos perforados han provocado un intenso escrutinio por parte del público. Hasta ahora, la marca es ampliamente conocida gracias al eslogan «Agua de montaña pura y natural». Sin embargo, los hallazgos en el campo plantean nuevas preguntas sobre la transparencia de las fuentes de agua utilizadas.

«Si las afirmaciones del anuncio difieren de los hechos sobre el terreno, entonces se trata de una violación del principio de honestidad en la publicidad», afirmó Mufti.

Destacó que los consumidores tienen derecho a conocer el origen de las materias primas de los productos que consumen, y BPKN hará un seguimiento de ello de forma transparente y de conformidad con las disposiciones legales.

Mufti también aseguró que su partido se coordinaría con la Agencia de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (BPOM) y el Ministerio de Industria para rastrear los permisos de fuentes de agua y garantizar que no hubiera violaciones de los estándares de calidad. agua potable embotellada (AMDK).

Destacó que este paso no era un intento de manchar la reputación de la empresa, sino más bien de mantener la confianza del público en la industria nacional AMDK.