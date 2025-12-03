En Purbalingga, un antiguo gallinero se ha transformado en el primer pueblo artístico de dibujos animados de Indonesia

PurbalinggaVIVA – Purbalingga ahora tiene oficialmente un nuevo destino de turismo artístico que está listo para atraer la atención de los turistas nacionales. Cartoon Village Direja, un pueblo de arte que cuenta con una galería de pinturas de dibujos animados de 350 metros de largo, ha sido inaugurado e inmediatamente nombrado Centro de Pinturas de Dibujos Animados de Indonesia. Este lanzamiento fue la culminación de un viaje creativo de 1.908 días.

Lo interesante es que este pueblo artístico comenzó desde un lugar muy simple. Hace cinco años, un antiguo gallinero se transformó en un espacio de aprendizaje artístico para niños y jóvenes del pueblo. Este pequeño espacio se convirtió más tarde en la Kie Art Cartoon School, iniciada por dos activistas del arte, Slamet Santosa y Gita Yohanna Thomdean. Desde puertas usadas hasta ventanas recicladas, esta escuela se convirtió en un movimiento artístico que dio origen a muchos grupos creativos bajo el nombre de Kie Pemuda Seni. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Desde 2020, varios grupos como Kie Cartoon Ageng – Alit, Kie Karawitan, Kie Tari, Kie Wayang y Kie Tradition han seguido produciendo obras y actuaciones a gran escala. Direja Village se está diseñando lentamente para convertirse en la primera aldea de arte de dibujos animados en Indonesia.

Inaugurada por el Regente, la Villa se transforma en una galería viva

La inauguración de Cartoon Village Direja fue realizada directamente por el regente de Purbalingga, H. Fahmi M. Hanif, tocando un gong. La ceremonia continuó con la rotura del kendil por parte de Slamet Santosa, así como con el corte del tumpeng por parte de Gita Yohanna Thomdean, que luego fue entregado al Regente y Regente Adjunto, Dimas Prasetyahani, SE, MM.

«Es de esperar que las regiones presten más atención a la preservación de la cultura local», afirmó Gita en su declaración, citada el jueves 4 de diciembre de 2025.

Slamet Santosa, continuó, ahora hileras de casas de residentes se han convertido en galerías públicas que exhiben el trabajo de artistas purbalingga como Budija, Aprianto, Darmawan, Zali, Amru, Alexa, Tria Novanda y Rakhma.

“Esta galería del pueblo no es sólo una atracción turística, sino también un espacio de apreciación que brinda valor económico a los residentes. Si se vende una obra, el propietario recibirá un porcentaje de la venta como una forma de reconocimiento por su papel en el mantenimiento del ecosistema del arte”, concluyó.

Inauguración única: el pueblo se convierte en escenario por la noche