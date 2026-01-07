En proceso de licencia condicional, Jonathan Frizzy quedará oficialmente libre el 8 de marzo de 2026

VIVA – Noticias sobre la libertad de los actores. jonathan frizzy o quien familiarmente se llama Ijong, finalmente encontró un punto brillante. El público ahora sabe que Jonathan Frizzy pronto será liberado de la prisión juvenil Clase 2A de Tangerang a través del programa de licencia condicional (CB), antes de ser declarado libre el 8 de marzo.

Esta información fue transmitida directamente por la Jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Prisiones (Ditjenpas), Rika Aprianti, en una entrevista oficial con el equipo de medios. Explicó que Jonathan Frizzy había cumplido con los requisitos para participar en el programa de integración en forma de licencia condicional. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



jonathan frizzy Foto : Captura de pantalla: Instagram

«Ijong o Jonathan Frizzy es un recluso de la prisión juvenil de clase 2A Tangerang, sí. Hoy, si Dios quiere, será liberado, liberado en un programa de licencia condicional. Licencia condicional o CB. Si realmente es liberado, en realidad será el 8 de marzo», dijo Rika Aprianti en el área de Gambir, en el centro de Yakarta.

Además, Rika explicó que, según un Decreto de la Dirección General de Correcciones, a partir del día 7, Jonathan Frizzy había estado oficialmente en licencia condicional. Con este estatus, ya no tiene el estatus de prisionero, sino de cliente del Centro Correccional de Tangerang (Bapas).

«Con el programa de licencia condicional, a partir del día 7 basado en un decreto de la Dirección General de Prisiones, el hermano Ijong o Jonathan Frizzy, sí, pueden llevar a cabo el programa de licencia condicional. Y a partir de hoy su estatus ha cambiado de preso a cliente del Centro Correccional de Tangerang», explicó.

Aunque se encuentra fuera de prisión, Jonathan Frizzy todavía tiene obligaciones que debe cumplir hasta que llegue su pura fecha de liberación. Está obligado a seguir las instrucciones del Centro Correccional de Tangerang y mantener su comportamiento durante el período de licencia condicional.

«Así que hasta el 8 de marzo, Ijong está obligado a seguir las instrucciones del Centro Correccional de Tangerang. Al igual que otros reclusos que participan en el programa de integración, durante ese período también están obligados a seguir las instrucciones y no debe haber violaciones», explicó nuevamente.

Rika también enfatizó que la licencia condicional es diferente de la detención en la ciudad. En este programa, el interesado tiene la condición de recluso y tiene derecho a la integración porque se considera que ha tenido buena conducta durante el período de formación.