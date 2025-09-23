En presencia de líderes mundiales, Prabowo enfatizó que la República de Indonesia apoyó plenamente la solución de dos países

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reiteró que Indonesia admite plenamente solución Dos países o Dos solución de estado en el contexto de la paz conflicto Israel–Palestina.

«Una vez más, enfatizo el pleno apoyo de Indonesia a las soluciones de los dos países en Palestina», dijo Prabowo en su discurso en la 80ª sesión general de las Naciones Unidas (ONU) que se transmitió en la Secretaría Presidencial de la Secretaría Presidencial, el martes 23 de septiembre de 2025.

El jefe de estado dijo que la solución de dos estados fue el paso correcto para resolver los conflictos de los dos países. Él cree que la solución traerá verdadera paz.



Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Debemos apoyar una independencia de una independencia palestina independiente, pero también debemos, también debemos reconocer, también debemos respetar y también debemos garantizar la seguridad de Israel. Solo que podamos tener una verdadera paz, verdadera paz y no más odio y sospecha», explicó.

Además, Prabowo también enfatizó que Indonesia está lista para realizar la paz mundial. También invitó a todas las partes a crear estos objetivos.

«La única solución es una solución de dos países. Dos descendientes de Abraham deben vivir en la reconciliación, la paz y la armonía. Los árabes, judíos, musulmanes, cristianos, hinduismo, budismo, todas las religiones, debemos vivir como una familia humana», dijo Prabowo.

«Indonesia está comprometida a ser parte de realizar esta visión. ¿Es esto un sueño? Tal vez, pero este es un hermoso sueño por el que debemos luchar juntos. Trabajemos para lograr este noble objetivo. Continuemos el viaje de la esperanza humana, el viaje que comienza por nuestros antepasados, el viaje que debemos completar», agregó.