En pleno proceso de divorcio de Atalia, Ridwan Kamil admite que realmente necesita esta figura

VIVA – En medio del proceso de divorcio Atalia Praratya Y Ridwan Kamilel destino de su segundo hijo adoptado también está en el punto de mira del público. Mucha gente se pregunta con quién se criará el niño después de que los dos se separen oficialmente.

En cuanto a la cuestión de la custodia de los hijos, habló la abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi. Wenda dijo que, de mutuo acuerdo, los dos niños adoptados serían criados juntos.

«Cuando se llevó a cabo la mediación, hubo un acuerdo entre la señora Atalia y el señor Ridwan Kamil sobre cómo cuidar a los niños en el futuro. Lo que se acordó fue criarlos juntos, así que sí, necesitan el amor de ambos padres, empezando por la madre y el padre», dijo, citado en la transmisión de YouTube de Intense Investigation, el jueves 1 de enero de 2025.

Sin embargo, por otro lado, Wenda dijo que actualmente su cliente realmente necesita la presencia de A. Según él, A es una figura que acompaña a Ridwan Kamil en sus actividades diarias. Por lo tanto, no es sorprendente que durante un tiempo A estuviera con Ridwan Kamil.

«Pero en este momento, el Sr. Ridwan Kamil todavía necesita realmente la presencia de Ananda A. Así que hay amigos con quienes jugar, amigos con quienes orar, amigos con quienes charlar, amigos con quienes dibujar. Así que actualmente Ananda está con Ridwan Kamil», dijo.

Objeción a la desagradable cuestión que arrastra al hijo adoptivo de Ridwan Kamil

Por otro lado, el abogado de Ridwan Kamil también habló sobre la situación sesgada que le ocurrió al niño de cinco años. Como se sabe, recientemente ha circulado la noticia de que A es el hijo de AK.

«Como defensores, estamos acostumbrados a no creer lo que dice la gente sin ver los documentos legales», dijo.

Wenda explicó que a medida que avanzaba el proceso de divorcio, como representantes legales, su partido había solicitado una serie de documentos relacionados con el caso. Uno de los documentos examinados es el certificado de nacimiento del niño. A partir de los resultados del examen de los documentos, su partido confirmó que A no tenía nada que ver con los problemas que circulaban en el exterior.

«Por cierto, a medida que avanza el proceso de divorcio, por supuesto pedimos documentos relacionados con el divorcio. Por ejemplo, su tarjeta de familia, libro de matrimonio, certificados de nacimiento de los niños, etc. Así que tenemos el privilegio de ver estos documentos, incluidos los documentos legales de Ananda A, para que podamos confirmar que Ananda A no está relacionada o que lo que circula en las noticias afuera no es cierto», dijo.