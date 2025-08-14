En Pati, las Naciones Unidas saltaron un 250 por ciento, Pramono Anung: Yakarta solo 5-10 por ciento

Yakarta, Viva – El foco público está llevando al distrito También Después de la política del Regente de Sudewo, elevando el impuesto sobre la tierra y el edificio (PBB) hasta el 250 por ciento de rechazo de cosecha. En medio de la emoción del tema, el gobernador de Dki Yakarta, Pramono anungAsegurar el aumento de las Naciones Unidas en la ciudad capital es mucho más ligero.

Leer también: El registro de Damkar está cerrado, el solicitante es translúcido 24.405 personas



«Las Naciones Unidas no se preocupan, Yakarta es muy pequeña, incluso yo lo reduje ayer. Había recibido un informe, no más del 5-10 por ciento. Por lo tanto, fue realmente pequeño», dijo Pramono, jueves 14 de agosto de 2025, citado por Tvone.

Pramono afirmó que la gestión de impuestos en Yakarta se llevó a cabo de manera transparente y ordenada. Según él, la apertura es la clave para que las personas crean y quieran pagar impuestos sin problemas.

Leer también: Pramono quiere aumentar la tarifa de entrada de Ragunan para los residentes fuera de Yakarta



«No por nada, porque de hecho es una transparencia para mí muy importante, por lo que para Yakarta el problema de la ONU va relativamente bien, la gente también pague de manera ordenada», dijo.

Además, explicó que el gobierno provincial de DKI Yakarta también proporcionó un alivio total para la comunidad con ciertos valores de propiedades.

Leer también: Ministro del Interior Tito Karnavian Advertencia Jefe regional sobre la política fiscal: no audaces a la gente



«Solicite a las personas cuyo NJOP está por debajo de RP2 mil millones, la ONU es del 0 por ciento. Para las personas que usan apartamentos con precios por debajo de RP650 millones, 0 por ciento», explicó.

Mientras tanto, en Pati Regency, la Política Rural y Urbana de Aumente de la ONU (PBB-P2) en un 250 por ciento finalmente fue cancelada por el Regente de Sudewo después de una ola de protesta comunitaria.

«Dijimos que examinar el desarrollo de la situación de las condiciones y acomodar las aspiraciones que se desarrolló. Decidí que la PP de la ONU aumentó en un 250 por ciento que cancelé», dijo Sudewo durante una conferencia de prensa en el Pati Regency Hall, viernes 8 de agosto de 2025.

Con esta cancelación, las tasas de PBB-P2 en Pati Regency se refieren nuevamente a las disposiciones de 2024.