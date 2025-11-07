‘En otro lugar de noche’, protagonizada por Camille Rutherford, estrena tráiler

“En otro lugar de noche” (Ailleurs la nuit), dirigida por Marianne Métivier y protagonizada por la actriz de “Anatomía de una caída” Camille Rutherfordha estrenado su tráiler internacional. La película tendrá su estreno europeo en el Festival de Cine de Turín el 22 de noviembre, con la asistencia de Rutherford. El proyecto fue desarrollado como parte del TorinoFilmLab.

H264, una empresa de distribución y ventas internacionales de películas con sede en Montreal, adquirió los derechos de ventas mundiales y distribución canadiense de la película. a principios de este año, cuando era conocido como “El Esplendor de la Vida”.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival du Nouveau Cinéma de Montreal en octubre, y luego viajó a Brasil para su estreno latinoamericano en el Aeropuerto Internacional de São Paulo. Festival de Cine.

“Elsewhere at Night” es, según un comunicado, un “retrato poético y contemplativo de seis personajes atrapados entre la presencia y la ausencia”. La película “explora el espacio entre pertenencia y partida, donde se entrelazan la duda, la renovación y la conexión”.

La sinopsis dice: «Desde la quietud del campo hasta el insomnio urbano, las vidas de extraños se cruzan, divididas entre quedarse o irse. Atados por sueños y anhelos silenciosos, buscan un nuevo comienzo».

Rutherford protagoniza junto a Garance Marillier, Sue Prado, Amaryllis Tremblay, Kyrie Samodio, Émile Schneider, Victor Trelles Turgeon y Enchong Dee.

La película está producida por Geneviève Gosselin-G. en Le Foyer Films en Canadá; el productor ejecutivo es Wilfredo Manalang de Fusee en Filipinas; y la productora asociada es Alexa Rivero de Altamar Films en Francia.

Métivier, quien también es el guionista, es una filipina canadiense de Montreal. Su cortometraje “Ella que viste la lluvia” fue seleccionado en la sección de competición de la Berlinale en 2020.

Está produciendo su primer documental “Back Home”, por el que recibió una beca de desarrollo en el Talent Lab de los Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal en 2020.