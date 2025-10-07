En Nlds Vs Dodgers cargado de estrellas, esta estrella de los Filis se está acercando a

En la batalla entre dos de los clubes más cargados de estrellas en la Liga Nacional, posiblemente la estrella más grande del Filis de Filadelfia ha surgido sorprendentemente pequeño.

Bryce Harper, dos veces MVP de la NL y el MVP de NLCS 2022, quedó vacío en tres turnos al bate el lunes, con un ponche crucial en la sexta entrada de la derrota 4-3 de los Filis ante la Dodgers de Los Ángeles en el Juego 2 del NLDS el lunes.

Harper es el mejor pagado Filises Jugador en términos de contrato general, a pesar del AAV anual más alto de Trea Turner, Harper lo hizo, después de todo, firmó un acuerdo de 13 años y $ 330 millones después de la temporada 2018, y ha jugado ese valor en la postemporada para los Filis en el pasado.

Sin embargo, en un enfrentamiento contra el DodgersY sus compañeros antiguos MVP como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, Harper está golpeando solo .143 y solo ha alcanzado la base dos veces en dos juegos.

El Filises Tendrá que ganar contra los campeones reinantes para evitar la eliminación, comenzando con el Juego 3 en el Dodger Stadium el miércoles.

El ponche de la sexta entrada de Bryce Harper cambió el impulso del Juego 2

El Juego 2 fue una batalla de ases sin goles durante seis entradas.

Filises El abridor Jesús Luzardo dio una caminata y un éxito en la primera entrada y luego se retiró 17 consecutivos, y fue igualado por el dos veces ganador del premio Cy Young Blake Snell, quien no se rindió un éxito a los Filis hasta el sencillo de dos outas de la quinta entrada de Edmundo Sosa.

Entonces, con el juego aún estancado a las 0, el Filises amenazó con romper el hielo en la parte inferior del sexto. Trea Turner se recuperó de 1-2 para caminar, luego Kyle Schwarber lo siguió con una caminata para preparar a Filadelfia con su mejor oportunidad de anotar con dos y uno.

El locutor de TBS, Brian Anderson, dijo, de Harper «No hay nadie más el Filises Me gustaría en el plato «, mientras citaba sus impresionantes credenciales. Sin embargo, Harper se acercó al plato con una marca de 1 por 11 contra Snell en su historia con un jonrón, dos caminatas y seis ponches.

Snell arrojó a Harper cuatro deslizadores consecutivos para comenzar el turno al bate, avanzando 1-2. Snell trató de conseguir que Harper persiga una bola curva que no mordió antes de entregar un control deslizante de Wipeout que Harper saludó para Strike Three.

De acuerdo a MLB.com, Harper’s Spacheut bajó la oportunidad de los Filis de ganar en un 6.1 por ciento, al 56.5 por ciento, lo que lo convirtió en el cuarto juego más significativo del juego desde un punto de vista reducido de la probabilidad de victorias.

Alec Bohm, seguido de la conexión a tierra en la elección de un fildeador, donde Miguel Rojas venció a Turner con una estocada de cabeza mientras etiquetaba tercero, para poner fin a la amenaza. El Dodgers Contrarrestado con cuatro carreras en la parte superior de la séptima que los puso adelante para siempre.

«Me quedé corto allí mismo», dijo Harper después del juego. «Obviamente, tengo que hacer un mejor trabajo con los chicos en la base. Conseguí un par de oportunidades, yo mismo, y no lo hice. [I’ve] Solo tengo que ser mejor «.

El ponche tampoco fue la única oportunidad fallida de Harper para entregar. Con dos outs, y el Filises Siguiendo 4-1 después de que Turner había conducido en su primera carrera de la noche con un sencillo RBI, Harper apareció para terminar la octava entrada.

Las estrellas de los Dodgers están superando a los Filis ‘

Harper puede ser la estrella más grande, pero no está solo en marchitarse en esta serie.

Harper y Schwarber, que se combinaron para 84 jonrones y 207 carreras impulsadas durante la temporada regular, tienen un OPS combinado de .488 en dos juegos. Agregue Turner, que como Harper es 1 de 7 en la serie, y ese trío tiene un porcentaje en base de .240 con 11 ponches.

Te gustaría que esos tipos estuvieran balanceando los murciélagos «, Filises dijo el gerente Rob Thomson. «Tienes que tener confianza en que esos tipos lo pondrán en marcha».

Mientras tanto, Ohtani tenía la diferencia RBI en el séptimo. Freeman tiene 2 de 7 con dos carreras anotadas, y quizás el héroe más no reconocido de todos, Teoscar Hernández, está matando al Filises con dos hits más y una carrera anotada el lunes.

Harper dijo el Filises «Haga que nuestro trabajo fuera para nosotros» va a Los Ángeles para los próximos dos juegos. Thomson acusó a sus estrellas de tratar de forzar el problema, aunque contra dos muy buenos lanzadores titulares.

«Creo que esos tipos están tratando de hacer demasiado en este momento», dijo Thomson, «en lugar de solo ser ellos mismos y buscar golpes base y llegará el poder».