En Nashik, Fadnavis promete carreteras sin baches y agua potable







El ministro principal, Devendra Fadnavis, atacó directamente el domingo Uddhav Thackeray y Raj Thackeray, utilizando un argumento de desarrollo para contrarrestar su acusación de que había “abandonado” a Nashik.

En un mitin electoral cívico en Nashik, Fadnavis prometió carreteras sin baches durante los próximos 50 años. Mencionó que 60 carreteras principales utilizadas por casi el 80 por ciento del tráfico de Nashik se convertirán en carreteras de cemento y hormigón por 2.100 millones de rupias.

“Una vez que estas carreteras estén listas, Nashik no verá baches durante los próximos 50 años”, dijo Fadnavis, lo que muchos en los círculos políticos ven como una fuerte respuesta a las críticas de que no cumplió su promesa de 2017 de “adoptar” la ciudad.

El fuerte ataque de Fadnavis se produjo dos días después de que Raj, hablando en una manifestación conjunta con Uddhav en Nashik, acusara al primer ministro de olvidar la promesa hecha de “adoptar la ciudad de Nashik” en 2017. Raj había dicho que aquellos que afirmaban haber adoptado a Nashik nunca más fueron vistos en la ciudad. También criticó a Fadnavis por los planes del gobierno de talar árboles para el Kumbh Mela de 2027.

Fadnavis lanzó una indirecta velada a los primos Thackeray y dijo: «Vengo a Nashik cuatro veces al año. ¿Cuántas veces vienes a Nashik?» [Raj and Uddhav] visitar la ciudad? Su comentario pretendía retratar a los primos Thackeray como político visitantes en lugar de líderes invirtieron en el futuro de la ciudad.

El primer ministro también destacó los proyectos de infraestructura para mostrar cómo se está transformando la conectividad de Nashik. Dijo que el tiempo de viaje Mumbai-Nashik ya se ha reducido a 2,25 horas debido a la autopista Samruddhi y otros proyectos viales. Además, anunció planes para un corredor ferroviario de alta velocidad entre Nashik y Pune, con trenes capaces de circular a hasta 200 kmph.

En marzo del año pasado, el jefe de Maharashtra Navnirman Sena, Raj Thackeray, había manifestado su preocupación por la mala calidad del agua del Ganges y se negó a beber agua traída del Maha Kumbh por uno de los trabajadores de su partido como señal de protesta contra el abandono de la higiene del río.

Refiriéndose a esos comentarios, Fadnavis dijo que su gobierno haría que el agua de Godavari en Nashik no sólo fuera apta para bañarse sino incluso para beber. Lanzando además un ataque velado contra Raj, Fadnavis dijo: «No hablamos de un plan. Somos el partido que realmente cree y ejecuta el desarrollo sobre el terreno».

El CM reiteró que su gobierno está comprometido a hacer del Kumbh Mela 2027 en Nashik un gran éxito, pero algunas personas con ideología de izquierda están tratando de crear obstáculos. «Pero aquellos (leídos como izquierdistas) no lograrán sus objetivos», añadió Fadnavis.





