En Mu Bapuk, estos 10 jugadores brillaban inmediatamente después de dejar Old Trafford

Manchester, Viva – Manchester United A menudo se le conoce como una «tumba de carrera» para algunos jugadores. La gran presión, las altas expectativas, la gestión caótica a menudo hace que muchos jugadores no muestren su mejor desempeño en Old Trafford. Sin embargo, una vez que se van a otro club, en realidad brillan.

Leer también: Benfica Par y Lsquo; Bombas de tiempo y rsquo; En el contrato de Mourinho



La siguiente es una lista de jugadores que originalmente fueron considerados un fracaso en MU, pero en su lugar fue Outman con su nuevo club:

1. Rasmus Hojlund – Napoli

Leer también: Manchester United sufre, Jim Ratcliffe con un helicóptero llegó a Amorim en Carrington



El joven delantero danés tuvo dificultades para encontrar consistencia en MU. Pero cuando se mudó a Napoli, Hojlund inmediatamente sintonizó. Incluso anotó en su partido de debut, demuestra a sí mismo un depredador peligroso en la Serie A.

2. Scott McTominay – Napoli

Leer también: La respuesta de Bruno Fernandes después de Rashford Crazy en Barcelona



Considerado un excedente en su escuadrón, McTominay en realidad brilla en Napoli. El centrocampista escocés anotó 13 goles en temporada y llevó al club italiano a ganar el prestigioso trofeo. De los jugadores del exilio, ahora es un nuevo ídolo de Partenopei.

3. Cristiano Ronaldo Al Nassr



Superstar de Al Nassr, Cristiano Ronaldo

Después de dejar Mu, Cristiano Ronaldo parecía feroz con Al Nassr con un puntaje de más de 100 goles. Probó que todavía era una máquina de gol a pesar de jugar en Arabia Saudita.

4. Marcus Rashford – Barcelona



Jugador de Barcelona, ​​Marcus Rashford

Rashford fue considerado contundente en MU, pero cuando se prestó a Barcelona, ​​redescubrió su nitidez. El delantero inglés inmediatamente anotó un aparato ortopédico en el partido debut de la Liga de Campeones con el Blaugrana.

5. David de Gea – Fiorentina

Después de ser liberado Erik Ten Hag, De Gea no tardó mucho en levantarse. Se convirtió en el portero principal de Fiorentina y se desempeñó brillantemente en la Serie A. del desempleo, brilló nuevamente en el escenario europeo.

6. Mason Greenwood – Marsella



Mason Greenwood se une oficialmente a Marsella

Los casos controvertidos hacen que Greenwood se descarte de MU. Sin embargo, en Getafe y luego en Marsella, se levantó con una actuación impresionante. Un total de 43 goles que donó lo convirtió en uno de los jóvenes atacantes más prometedores de Europa.

7. Antondeo – Real betis



Real Betis Player, Antony Foto : Instagram @RealBetIsbalompie

Antony llegó a MU a precios exorbitantes pero una contribución mínima. Una vez lanzado a Real Betis, este extremo brasileño en realidad volvió a la vida. Con su habilidad de regate, se convirtió en un pilar en el lado derecho del ataque de Los Verdiblancos.

8. Alejandro Garnacho – Chelsea



Jugador de Chelsea Alejandro Garnacho

Aunque todavía era joven, Garnacho fue incluido en esta lista. Después de mudarse al Chelsea, estaba luchando por demostrar su valía en la Premier League. Muchos consideran su potencial para explotar si continúan teniendo la oportunidad.

9. Andre Onan – Trabzonspor



Portero de Trabzonspor Andre Onana

A menudo en el centro de atención debido al error en Mu, Onana finalmente salió de Turquía. Junto con Trabzonspor, en realidad parecía estable y nuevamente fue confiable como el portero número uno. Incluso en su debut contra Fenerbahce, Onana fue elegido inmediatamente como hombre del partido gracias a su 8 rescate.

10. Otros jugadores que están casi en el mismo bote

Algunos otros nombres como Jadon Sancho y Donny Van de Beek también son difíciles en MU y se cree que vuelven a encontrar su mejor desempeño cuando se van. Old Trafford es de hecho difícil, solo unos pocos pueden sobrevivir.

MU es de hecho un gran club con una larga historia, pero no todos los jugadores pueden desarrollarse allí. La presión pública, las altas expectativas y las condiciones internas del club a menudo son una razón. De hecho, una vez fuera de Old Trafford, muchos jugadores realmente brillan y muestran su calidad original.