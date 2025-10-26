En medio de los problemas domésticos, internautas destacan el momento en que Raisa toma la mano de su madre enferma

Jacarta – Demanda de divorcio presentada raisa a Hamish Daud al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta sigue recibiendo una cálida atención pública. En medio de esta noticia, el público también destacó el estado de salud de la madre de Raisa.

Lea también: Demostrando que brilla aún más, la melodiosa voz de Raisa es elogiada por la cantante más importante de Estados Unidos



Se sabe que la madre de Raisa, Ria Mariaty, está luchando contra el cáncer. De hecho, recientemente se descubrió que Ria acababa de ser operada. Esta noticia surgió por primera vez a través de una publicación del hermano mayor de Raisa, Rinaldi Nurpratama, quien compartió el emotivo momento en el que Raisa tomó la mano de su madre en el hospital.

En la carga de Rinaldi del 10 de octubre, se vio a Raisa sosteniendo la mano de Ria después de someterse a una cirugía. Incluso se vio a Raisa dándole palabras de aliento a su madre mientras besaba la mano de su madre muchas veces.

Lea también: Raisa habla con sinceridad en medio de una tormenta doméstica: ¡No censurada, ese es mi sentimiento!



«Ten paciencia, madre», dijo Raisa en voz baja.

Raisa también escuchó los pequeños llantos de Raisa mientras sostenía la mano de su madre. Raisa también apoyó su cabeza en el lado de su madre, mientras que se vio a Ria acariciando suavemente la cabeza de su amada hija.

Lea también: La demanda de divorcio de Raisa contra Hamish Daud arrastra a Nadine Chandrawinata y los internautas exploran su pasado



En el video, se puede ver a Ria acostada débilmente con un ventilador en el pecho. Su pulgar izquierdo también está conectado a un oxímetro o medidor de saturación de oxígeno.

«Después de la operación, cuando su cuerpo yacía débil con un ventilador conectado al pecho, la madre todavía intentaba levantar la mano… para acariciar el cabello de su hijo. Todavía tuvo tiempo de acariciarnos la cara y los dedos, como diciendo ‘cálmate, hijo. La madre todavía está aquí'», se lee en el pie de foto que subió Rinaldi a su cuenta personal de Instagram.

De repente, los usuarios de las redes sociales inmediatamente brindaron apoyo al cantante Serba Salah. Recordando lo que dijeron los internautas, la prueba de vida de Raisa fue bastante dura este año.

«La prueba de Raisa fue extraordinaria, cuando su madre estaba enferma pero su familia también estaba al límite. Oh Allah, fortalécela para llevar a cabo Tu plan, concédele cosas buenas… amén, oh Allah @rausa6690», comentó un internauta.

«Mba Raisa es fuerte, sí. Una gran mujer. Si Dios quiere, podrá superar todo esto. Que Alá expanda su corazón y su paciencia», comentó otro.

«¿Significa esto que mamá está calmando a la hermana Yaya en medio de sus problemas domésticos?» dijo otro internauta.