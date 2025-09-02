En medio de la apelación de WFH, Jabodebek LRT registra 43 mil usuarios

Yakarta, Viva – Política Trabajar desde casa (WFH) que fue implementado por varias agencias y empresas en Yakarta no necesariamente hizo que las personas abandonen el transporte público.

Leer también: Demo ricuh Haga intereses de captura Todos los empleados trabajan desde casa



Jabodebek lrt Todavía registra un alto número de usuario, que muestra el importante papel de este modo de transporte en el soporte de la movilidad urbana.

Basado en los datos de PT Kereta API Indonesia (Kai), el lunes 1 de septiembre de 2025, el número de usuarios de Jabodebek LRT fue de 43,554 personas.

Leer también: Kai fue implementado una parada de tren de larga distancia en la estación de Jatinegara hasta el 2 de septiembre



Mientras que en este momento, el 2 de septiembre de 2025, hasta las 16:30 WIB, el número de usuarios había alcanzado las 36.181 personas y se esperaba que aumentara hasta el final de las horas operativas.

Relaciones públicas gerentes Jabodebek LRT, Mahendro Trang Bawono, evaluó que la tendencia era prueba de la sostenibilidad de las necesidades de la comunidad para este servicio de transporte.

Leer también: El gobierno provincial de Yakarta apeló a la compañía para que solicite WFH mañana



«El número de usuarios es una prueba de que la comunidad todavía necesita el Jabodebek LRT en medio de la política de WFH», dijo citado de un comunicado de prensa.

Para mantener la consistencia del servicio, Jabodebek LRT opera con un patrón de viaje diferente entre los días de semana y los fines de semana. De lunes a viernes de lunes a viernes, Jabodebek LRT sirve 396 viajes.

Mientras que los sábados, domingos y vacaciones nacionales, el Jabodebek LRT sirve 270 viajes. Se dice que este patrón operativo sigue siendo consistente para que se garantice la movilidad suave de la comunidad.

Además de las frecuencias de viaje, los aspectos de seguridad y seguridad de los pasajeros también son una gran preocupación. Mahendro afirmó que LRT JabodeBek continúa priorizando los servicios que son oportunos, confiables y seguros para todos los usuarios.

Kai también hizo un llamamiento a la comunidad para que siguiera las instrucciones de los oficiales, priorizara la seguridad en el camino y mantenga juntos instalaciones públicas.

Kai al mismo tiempo enfatizó que las instalaciones de transporte público fueron compartidos y utilizados en beneficio de la comunidad en general.

La atención y la preocupación de todas las partes se convierten en la clave para que el servicio permanezca cómodo, seguro y sostenible.