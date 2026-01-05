En medio de la agitación de la guerra en todas partes, debemos estar agradecidos de que Indonesia sea pacífica.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Dijo que actualmente el mundo está lleno de tensión y guerra sucede en todas partes. En medio de estas condiciones, agradeció Indonesia todavía en condiciones paz.

Así lo transmitió Prabowo al pronunciar un discurso en la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

«En medio de un mundo lleno de incertidumbre, lleno de agitación y guerra en todas partes, debemos estar agradecidos de que nuestra nación esté experimentando un estado de paz hasta el día de hoy», dijo Prabowo en su discurso.

Prabowo explicó que muchos países experimentaron desacuerdos e incluso conflictos. Sin embargo, Indonesia todavía se encuentra actualmente en una situación de paz.

Dijo que otros países ven la paz de la nación indonesia. Por lo tanto, Prabowo invitó a todas las partes a mantener la paz.

«Entendemos que un país tan grande definitivamente tendrá desacuerdos, habrá conflictos, habrá enemistades, habrá competencia, pero en general otras naciones están empezando a ver que la nación indonesia puede vivir en armonía, con respeto y amor mutuos», dijo.

En esa ocasión, Prabowo también se refirió a los resultados. encuesta Universidad de Harvard con encuesta Gallup. Las encuestas dicen que los indonesios son los más felices del mundo.

«Acaba de salir una encuesta mundial realizada conjuntamente por la Universidad de Harvard y la encuesta Gallup. Donde de casi 200 países, el país cuya gente después de ser preguntado respondió que la gente estaba feliz, el país con el número uno en el mundo ahora cuya gente dice que es feliz es la nación indonesia», dijo Prabowo.

Prabowo admitió que estaba conmovido por los resultados de la encuesta. Dijo que los resultados de la encuesta tenían un profundo significado teniendo en cuenta que todavía hay muchas personas que no viven en prosperidad.

«Esto es conmovedor para mí, porque entiendo que la mayoría de nuestra gente todavía vive una vida muy, muy sencilla, y que se encuentran en una situación, hay que reconocerlo, que no es realmente próspera», concluyó.