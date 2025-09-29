En medio de inundaciones, el gobierno ha extendido la fecha límite para llenar los formularios de examen de clase 12: Shinde







El viceministro principal (CM) Eknath Shinde anunció el lunes un alivio para los estudiantes afectados por las recientes inundaciones en Maharashtra.

Debido a la grave situación de inundación, muchos estudiantes enfrentaron dificultades para completar sus formularios de examen de clase 12, con la fecha límite original que expirará el martes.

Shinde recibió llamadas de numerosos estudiantes y padres en áreas afectadas por las inundaciones, destacando su difícil situación, informó la agencia de noticias ANI.

Hablando con los reporteros, el CM Diputado dijo: «Estaba recibiendo llamadas de muchos estudiantes y padres de agricultores en las áreas afectadas por las inundaciones. Decían que debido a la situación de la inundación, no es posible que los estudiantes estandonales 12 completaran el formulario de examen. Mañana es la última fecha para completar el 12º formulario de examen estándar».

Shinde intervino y habló con el ministro de Educación, Dada Bhuse, después de lo cual el plazo para llenar el formulario de examen de Clase 12 se ha extendido al 20 de octubre, informó ANI.

«Entendí la situación y hablé con el ministro de Educación, Dada Bhuse por teléfono y considerando las dificultades de los padres y estudiantes, la fecha del examen del 12 ° Estudiantes estándar se pospuso hasta el 20 de octubre. Debido a esto, muchos estudiantes recibirán alivio», afirmó.

La decisión tiene como objetivo proporcionar alivio a miles de estudiantes que luchaban por cumplir con la fecha límite original debido a la situación de la inundación. La extensión permitirá a los estudiantes centrarse en sus estudios sin la presión adicional de completar los formularios, asegurando que puedan aparecer en los exámenes sin obstáculos.

Las recientes inundaciones en Maharashtra han causado interrupciones significativas, afectando la capacidad de los estudiantes para estudiar y prepararse para los exámenes. Muchos estudiantes perdieron sus materiales de estudio, libros y notas, exacerbando aún más su situación.

Inundaciones de Maharashtra: IMD emite alerta naranja para Mumbai, Thane y Palghar

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una alerta de naranja para Mumbai, Thane, Palghar y Raigad, pronosticando una lluvia pesada a muy fuerte, informó Ani.

El coleccionista del distrito de Thane, Shrikrishna Panchal, dijo que los planes de reubicación están vigentes para 42 aldeas de Riverside.

El domingo, el vicepresidente CM Shinde dijo que los funcionarios están en alerta y están listos para manejar fuertes lluvias después de la situación de inundación en curso en el Marathwad región.

En declaraciones a los periodistas, Shinde dijo: «Todos los funcionarios están en alerta. Estamos preparados para manejar fuertes lluvias siempre que ocurra. Hay arreglos en su lugar, desde barcos hasta equipos de bombeo. Muchos edificios en Thane y Ulhasnagar han sido afectados por la lluvia, y las personas serán trasladadas.

Anteriormente, Maharashtra CM Devendra Fadnavis realizó una revisión detallada de la situación de inundación en los distritos de Solapur y Beed el domingo, ordenando a la administración que intensifique las operaciones de alivio y rescate mientras garantizaba la seguridad de los ciudadanos en medio de fuertes lluvias en la región de Marathwada.

En Solapur, se informó al CM que 4.002 personas han sido rescatadas hasta ahora de las áreas afectadas por las inundaciones, mientras que casi 6.500 personas actualmente permanecen en campamentos de ayuda. Estos campamentos han sido equipados con alimentos, agua potable e instalaciones de salud. Además, la Fundación Akshaya Patra está proporcionando comidas a las aldeas según sea necesario.

Para abordar la escasez de forraje para el ganado, Fadnavis Ordenados acuerdos de suministro inmediatos, que se ampliarán a partir del lunes. Las evaluaciones de daños de las casas afectadas también están en marcha a gran escala. Como alivio provisional, las familias reciben Rs 10,000 en efectivo, junto con 10 kg de arroz y 10 kg de trigo.

Se informó al CM que las aldeas a lo largo de los ríos se han colocado en alerta máxima, con planes de evacuación listos si es necesario. En Ashti, 60 ciudadanos fueron trasladados a un lugar seguro.

Desde septiembre, 2.567 familias han tenido que ser reubicadas debido a las inundaciones. Diez personas han sido asesinadas, con asistencia financiera ya brindada a ocho familias afectadas.

Fadnavis instruyó a los funcionarios de ambos distritos a permanecer en el terreno, coordinar estrechamente con las agencias estatales y garantizar que las medidas de alivio, particularmente alimentos, agua, atención médica y suministro de forraje, se sostengan sin interrupción. Hizo hincapié en la evacuación proactiva de las aldeas vulnerables para evitar la pérdida de vidas.

(Con entradas ANI)





Fuente