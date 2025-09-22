En medio de fuertes lluvias en Latur, la descarga de agua de la presa Manjara se eleva a 18k Cusec







La descarga de agua de la presa de Manjara ha aumentado a 18,000 cusec (pies cúbicos por segundo) en las últimas 24 horas debido a la continua lluvia En las áreas de captación, dijeron las autoridades el lunes, informaron el PTI.

La presa de la tierra en el río Manjara, que suministra agua a Latur City, ahora está llena del 100 por ciento, agregaron.

«La descarga de agua está en marcha desde la presa debido a las lluvias en curso en el área de captación. El domingo, 8735 Cusec Water fue descargado de cuatro puertas. Esto aumentó a 18,431 Cusec a las 3 p.m. del lunes», dijo un funcionario, según el PTI.

Hasta ahora, Latur ha recibido el 142 por ciento de las precipitaciones promedio mensuales en septiembre, señaló.

«La precipitación promedio en el distrito es de 132.7 mm en septiembre. Sin embargo, el distrito ha registrado una lluvia de 188.8 mm este mes. El promedio estacional desde el 1 de junio también es 13 por ciento más de lo normal», dijo, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, varias personas quedaron varadas en aguas de inundación después de que fuertes lluvias inundaron una aldea en el distrito de Dharashiv de MaharashtraImpulsando al viceministro principal Ajit Pawar a dirigir a las autoridades a evacuarlas, informó el PTI.

El aguacero provocó inundaciones en la aldea de Sakhat bajo Paranda Taluka, cortando el área y dejando al menos a 12 personas atrapadas, un comunicado de la oficina de Ajit Pawar, dijo el lunes el lunes.

El Diputado del Estado CM, en una conversación telefónica con el coleccionista del distrito de Dharashiv, Kirti Kiran Pujar, instruyó que los varados se rescataron de inmediato y se trasladaron a lugares más seguros, según el PTI.

Ajit Pawar también ordenó que se desplegara un equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) en el Sitio y se realicen arreglos para el soporte de helicóptero si es necesario.

Haciendo un balance de la situación general de la lluvia en el estado, Ajit Pawar dijo que el gobierno estaba monitoreando de cerca las condiciones en varios distritos afectados por pendiente.

Dirigió a las administraciones del distrito, las agencias de gestión de desastres y los organismos locales para permanecer atentos y garantizar la evacuación oportuna de las personas en áreas vulnerables.

Los equipos NDRF y SDRF (Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado) deben permanecer en espera para llevar a cabo operaciones de alivio y rescate, dijo Ajit Pawar.

«El gobierno estatal se encuentra firmemente con los ciudadanos durante esta crisis. Los agricultores y las familias afectadas recibirán toda la asistencia necesaria», aseguró, según el PTI.

(con entradas PTI)





