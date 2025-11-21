En lugar de jugar al Judol, es bueno aprender sobre el mercado de capitales.

Mientras, VIVA – Gobernador Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Bobby Nasution quiere el Servicio Civil del Estado (ASN) en el gobierno provincial de Sumatra del Norte participan en el mercado de capitales.

Lea también: Purbaya CS abre su voz sobre el discurso sobre el aumento de los salarios de ASN en 2026



«Si es posible, a nuestras ASN se les puede enseñar o alfabetizar sobre el mercado de capitales para que pueda abrir oportunidades para que las ASN también participen o formen parte de los inversores del mercado de capitales en Sumatra del Norte», dijo Bobby en una entrevista el viernes 21 de noviembre de 2025.

Bobby había visto anteriormente que varios ojols, comerciantes y ASN habían invertido en el mercado de capitales.

Lea también: ASN de Java Occidental ahora no puede ingresar a la oficina el día del cumpleaños de su madre biológica



Aparte de eso, la comprensión de ASN por parte del mercado de capitales puede mejorar las condiciones económicas, así como prevenir el juego en línea y la corrupción.

«Vi que los que jugaban en el mercado de capitales eran de ojol, comerciantes y ASN. En lugar de jugar a Judol, sería bueno aprender sobre el mercado de capitales», dijo.

Lea también: ¡Legítimo! Delitos de trabajo social implementados en el norte de Sumatra



Por lo tanto, pidió a la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y a la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) que proporcionen alfabetización para que ASN entienda que la inversión es más productiva.

Además, Bobby destacó el enorme potencial de la industria halal en Indonesia, incluido el norte de Sumatra, que según él no se ha aprovechado de forma óptima.

Aunque Indonesia es el país con mayor número de consumidores de productos halal, la mayoría de los productos consumidos todavía proceden de otros países como China y Australia.

«La mayoría de nuestros productos halal consumidos por los indonesios no se producen en Indonesia», afirmó Bobby.

Mientras tanto, el jefe de la OJK de Sumatra del Norte, Khoirul Muttaqien, dijo que el número de inversores del mercado de capitales en Sumatra del Norte es uno de los mayores fuera de Java, con alrededor de 736.000 inversores y un valor de transacción que alcanza los 21,7 billones de IDR.

Por tanto, este crecimiento no se produce sólo en términos de apertura de cuentas, sino también de actividades de gestión de carteras, que son bastante elevadas.

En el mercado de capitales de la sharia, el crecimiento de los inversores a nivel nacional alcanzó el 142%, mientras que en el norte de Sumatra aumentó un 270% en los últimos cinco años.