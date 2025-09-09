En lugar de inocente cuando Yusril visita, esta es la aparición de Delpedro en la cárcel

Yakarta, Viva – Director Fundación Lokataru, Delpedro MarhaenHabló desde atrás de las rejas. Arrestado después de presuntas acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar a fines de agosto de 2025, en Yakarta, Delpedro enfatizó que no era en absoluto culpable.

Tejido Hogar Orange, Delpedro transmitió su mensaje cuando el ministro coordinado de legal, derechos humanos, inmigración y correcciones Yusril Ihza Mahendra Mirándolo en una casa detenida Polda Metro JayaMartes 9 de septiembre de 2025.

«Dios desee, estoy listo para seguir el proceso legal. Cómo, veremos en el futuro más tarde. Dios quiera, de mí, soy permanente, si Dios quiere, soy inocente», dijo el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Director Delpedón de Delpedro Marhaen

Incluso enfatizó que a pesar de que no tenía miedo de enfrentar el proceso legal.

«Estoy seguro de que es imposible llevarnos a cosas oscuras. Estoy seguro de que siempre debe haber justicia y siempre la buscamos juntos, tanto la justicia restaurativa como lo que espero, estoy comprometido a seguir el examen, cooperativo y transmitir la información correcta», dijo.

Mientras tanto, Yusril se aseguró de que el gobierno escoltó el proceso de investigación para que fuera transparente y justo.

«De todos modos, quiero asegurarme de que el proceso de examen se aplique de manera justa. Por lo tanto, no debe haber derechos reducidos. Nuestra tarea es proteger, pero también si los ciudadanos son culpables y tomaremos medidas legales, pero si el aparato que es culpable también tomamos medidas para que todo el proceso sea justo», dijo Yusril.

Ministro de Derecho y Derechos Humanos Coordinadores Yusril Ihza Mahendra y el viceminito Otto Hasibuan

Luego, en una declaración separada después de visitar Delpedro, Yusril, que fue acompañado por el viceministro Otto Hasibuan, dijo que la oportunidad de justicia restaurativa aún estaba abierta. Pero si falla, este caso aún se lanzará a la corte.

«Ya sea que sea enviado a la Corte o no o hay una justicia restaurativa entre los investigadores y los sospechosos delgados. Incluso si no, digo que sí, debe enfrentar en la corte, enfrentar el proceso, será monitoreado por el proceso legal para que realmente esté en el correcto corredor de la ley, y los derechos se respeten y confirmen», dijo.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.