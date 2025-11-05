En lugar de decir que estaba estacionado, el TKD se volvió a cortar.

Bandung, VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi dijeron que lo gastarían presupuesto respuesta de emergencia que suele estar preparada para hacer frente a desastres en la región, por lo que no está aparcado ningún Presupuesto Regional de Ingresos y Gastos (APBD).

Según Dedi, el gobierno provincial de Java Occidental se vio obligado a gastar el presupuesto para evitar ser acusado de tener un gran Silpa (cálculo del presupuesto restante) y recibir sanciones por recortar los subsidios de desempeño regional (TKD).

«Le dije al Secretario que tengo que gastarlo (el presupuesto). En lugar de que me dijeran que estaba estacionado, entonces mi TKD fue cortado nuevamente», dijo Dedi en Gedung Sate Bandung, el miércoles.



Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi

Admitió que si se gastaran estos fondos, el Gobierno Provincial tendría dificultades para encontrar fuentes de financiamiento cuando ocurra un desastre.

Sin embargo, dijo que tenía un dilema en la gestión del presupuesto de preparación para desastres, por lo que decidió gastar el presupuesto para no ser acusado de aparcar el presupuesto.

Dedi explicó que, idealmente, Java Occidental, como provincia propensa a desastres, debería tener un fondo de reserva mínimo de 200 mil millones de rupias.

«Sin embargo, si estos fondos no se absorben en su totalidad, el Gobierno provincial corre el riesgo de recibir sanciones administrativas», afirmó.

Dedi dijo que si el presupuesto de Java Occidental es bueno y todo se absorbe, dijo que será de interés público, entonces la gestión de desastres incluirá la adquisición de radares y ambulancias. Fuera de la carreteraformación llamar centro integrada, la adquisición de hospitales flotantes e infraestructura de control de inundaciones se ha considerado buena, incluida la cooperación entre Forkopimda es bueno, pidió al gobierno central que cumpla con sus obligaciones.

La obligación a la que se refiere Dedi es el fondo de reparto de ingresos fiscales de 2024 que debería pagar el gobierno central a Java Occidental, que, según él, alcanza los 190.000 millones de euros.

«Si el desempeño de Java Occidental es bueno en todo eso, entonces en términos de capacidad, capacidad entre ingresos y gastos el valor es superior a 60. Pido que los fondos de transferencia regional sean devueltos, pagados, porque ese es nuestro derecho», dijo Dedi.

Dedi dijo que estos fondos eran cruciales para fortalecer la capacidad fiscal regional en los programas de financiamiento, especialmente la gestión de desastres en 27 distritos/ciudades.

Dedi enfatizó que estos fondos son derechos de la provincia de Java Occidental que deberían haberse recibido de acuerdo con las regulaciones.

«Lo que queremos es, primero, que los fondos de transferencia regional para la participación en los ingresos de la provincia de Java Occidental de más de 190 mil millones de rupias que no se han pagado, se paguen de inmediato. Porque ese es el derecho de la provincia de Java Occidental. Esto es importante para hacer frente a los desastres, hay 190 mil millones de rupias», dijo.