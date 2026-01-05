En los últimos segundos de ser el salvador de Persik Kediri, Persib no logró sumar los tres puntos.

Kediri, VIVA – Persib Bandung tuvo que volver a casa decepcionado al no conseguir los tres puntos de la sede Persik Kediri. En la decimosexta semana del partido de la Superliga 2025/2026 en el estadio Brawijaya, el lunes 5 de enero de 2026, Maung Bandung empató 1-1 tras conceder en los últimos minutos del partido.

Persib se impuso tras el gol del suplente Saddil Ramdani en el minuto 68. Sin embargo, esa ventaja se desvaneció cuando Muhammad Firly anotó el empate para Persik en el tiempo añadido.

Este empate hizo que Persib ascendiera al tercer lugar de la clasificación con una colección de 35 puntos, igual al Persija Jakarta en segundo lugar, y dos puntos por detrás del Borneo FC, que sigue líder.

Sin jugadores clave como Marc Klok, Federico Barba y Eliano Reijnders, entrenador Bojan Hodak puso una composición bastante atrevida. Se confía en Teja Paku Alam entre los palos, mientras que la línea defensiva está llena de Julio César, Kakang Rudianto, Alfeandra Dewangga y Patricio Matricardi. En el mediocampo, Luciano Guaycochea y Frans Putros aportaron el equilibrio, con Beckham Putra Nugraha luciendo el brazalete de capitán. Thom Haye, Uilliam Barros y Andrew Jung llenan el sector de ataque.

La primera parte fue igualada y las ocasiones claras fueron mínimas. El marcador de vasos duró hasta el descanso. Al entrar en la segunda mitad, Persib intentó aumentar el ritmo del juego. La mejor oportunidad la tuvo Julio César con una volea y un cabezazo, pero el portero de Persik pudo frustrar todo.

Los problemas empezaron a surgir cuando Andrew Jung sufrió una lesión en el muslo en el minuto 52 y tuvo que ser retirado. Luego, Bojan Hodak trajo a Rosembergne Da Silva o Berguinho para agregar más poder de golpe. Hace poco, Beckham Putra tampoco pudo continuar el partido por un problema en la pierna derecha y fue sustituido por Saddil Ramdani.

La entrada de Saddil tuvo un impacto inmediato. La rápida colaboración por las bandas se saldó con el gol en el minuto 68. Saddil agarró un centro de Berguinho con un toque para darle a Persib una ventaja de 1-0.

Pero el partido volvió a cambiar de rumbo. Saddil primero recibió una tarjeta amarilla, antes de finalmente tener que abandonar el campo temprano después de recibir una segunda tarjeta amarilla debido a una entrada por detrás. Persib se vio obligado a jugar con 10 personas durante el resto del partido.