En los segundos, un agricultor fue asesinado a tiros mientras llevaba a su esposa en Ogan Komering Ilir, la razón del perpetrador resulta …

Ogan Komering Ilir, Viva – Las acciones violentas sacudieron a Ogan Komering Ilir (OKI), South Sumatra. A agricultor Con las iniciales K (40), fue asesinado a tiros en el cofre mientras llevaba a su esposa.

Leer también: El jefe de policía de Kediri supuestamente torturado por el brigadier Nurul después de llegar tarde a la seguridad de MotoGP, rociado con Tuak y golpeado



El incidente ocurrió en Jalan Poros, pueblo de Sungai Jeruju, el lunes por la mañana, 6 de octubre de 2025, alrededor de las 07.00 WIB. El disparo fatal fue disparado por RN, autor que se dice que guarda rencor personal contra víctima. Sin embargo, menos de 24 horas después del incidente, la policía logró arrestar a RN y él armas de fuego Asamblea solía terminar la vida de K.

«Autor disparar La víctima usó un arma de fuego casera. «El disparo golpeó a la víctima en el cofre y murió en el acto», dijo el jefe de policía de Oki, comisionado asistente de policía de EKO en su declaración, el martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: Casi asesinado por la mafia, la policía revela hechos impactantes sobre el hombre sospechoso de robar moto en Priok



De los resultados de la investigación, RN admitió que le disparó a la víctima porque no aceptó ser insultado en público. Su ira se intensificó hasta que eligió el camino extremo.

Leer también: ¡Los residentes pánico! ODGJ se vuelve loco en Cilandak, Pak RT y 3 personas heridas apuñaladas por Karambit



«El motivo era la venganza personal. El autor se sintió ridiculizado, luego ventiló sus emociones con un arma de fuego casera», dijo Eko.

Esta acción sangrienta incluso fue atrapada en las cámaras de los residentes y se volvió viral en las redes sociales. Una cuenta de Instagram, @plgcase, compartió un video de los momentos del rodaje.

En el breve video, se ve al perpetrador salir de un auto fortuner negro y luego acercarse a la víctima que pasaba. Sin más preámbulos, blandió una pistola y disparó a la víctima desde muy corta distancia.

La víctima trató de mantener su equilibrio en la moto, pero terminó cayendo con su esposa. El sonido de los gritos y el pánico se puede escuchar claramente en el video, haciendo que los internautas sean furiosos.

Ahora RN oficialmente tiene el estatus sospechoso y está acusado del artículo 340 del Código Penal sobre asesinato premeditado, subsidiaria del Artículo 338 del Código Penal, con la amenaza de la pena de muerte, cadena perpetua o 20 años de prisión.