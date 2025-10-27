En los segundos en que un árbol golpea un Lexus en Pondok Indah, matando a una persona, la víctima resulta ser un ex director de Danareksa

Jacarta – Una persona murió trágicamente luego de que el auto que conducía fuera impactado por un árbol. cayó en el área Hermosa cabañaSur de Yakarta, domingo por la tarde 26 de octubre de 2025.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.59 WIB, en Jalan Metro Pondok Indah Raya, cuando fuertes lluvias cayeron sobre esta zona de élite. De repente soplaron fuertes vientos que provocaron la caída de una palmera de 15 metros de altura y golpearon el coche. lexus propiedad de víctima.

«Las lluvias de alta intensidad y los fuertes vientos provocaron que una palmera con un diámetro de alrededor de 60 centímetros y una altura de 15 metros cayera y golpeara un automóvil Lexus», dijo el jefe del BPBD (Centro de Información y Datos de Desastres de la Agencia Regional de Gestión de Desastres) de DKI Yakarta, Muhammad Yohan, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Oficiales conjuntos de BPBD, Servicio Gulkarmat (Manejo de Incendios y Rescate), Servicio de Parques y Bosques de la Ciudad, PPSU (Manejo de Infraestructura e Instalaciones Públicas), Satpol PP (Policía del Segundo Servicio Civil) y la policía fueron enviados inmediatamente al lugar.

«Una víctima murió. Un hombre de aproximadamente 50 años», dijo.

La evacuación se produjo de forma dramática en medio de una lluvia que no había cesado. Después de dos horas, el cuerpo de la víctima fue evacuado con éxito y trasladado al Hospital Pondok Indah. Como resultado de este incidente, el tráfico en la zona de Pondok Indah quedó paralizado.

Las palmeras caídas bloquearon casi toda la carretera antes de que finalmente fueran retiradas con maquinaria pesada. Según la información recopilada, la víctima que murió fue Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

Es una figura que alguna vez fue director o director general de PT Danareksa (Persero). Harry es de la familia extendida de la promoción de exalumnos de Pangudi Luhur (PL) de 1984. Las condolencias y oraciones vinieron de sus compañeros profesionales, la familia extendida de exalumnos de Pangudi Luhur.

Esto se supo por la historia de Instagram de Pangudi Luhur Alumni, @ browijaya4ever. El cuerpo del difunto fue enterrado en la funeraria de Jalan Bukit Hijau 9 Número 6, Pondok Indah, al sur de Yakarta.