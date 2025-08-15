En la sesión plenaria del proyecto de presupuesto estatal, Prabowo dijo que el presupuesto del programa MBG 2026 alcanzó RP335 T

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto aseguró el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) continúa creando una generación superior. Por lo tanto, Prabowo dijo que el gobierno había asignado fondos de 335 billones de RP para el programa MBG.

«La asignación de presupuesto para MBG en 2026 se asigna Rp. 335 billones», dijo Prabowo en un discurso estatal antes de la reunión plenaria de DPR y la entrega de la introducción al presupuesto estatal y el presupuesto estatal (RAPBN) 2026 en el edificio del Parlamento, Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, viernes 1525.

Presidente Prabowo Subianto Durante el discurso en la sesión anual del MPR indonesio Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

El jefe de estado dijo que la generación superior nació de un cuerpo sano. Con Nutrición cumplido, dijo, entonces Indonesia Puede eliminar el retraso en el retraso en el tiempo rápido lo antes posible.

«El programa de alimentación nutricional gratuita se ha implementado en todas las provincias y luego construido para llegar a todos los rincones del país. Estamos blanco de poder llegar a 82.9 millones de estudiantes, mujeres embarazadas y niños pequeños recibirán los beneficios de la ingesta nutricional óptima a través de la unidad de servicio de satisfacción nutricional construida en áreas remotas del país», dijo Prabowo.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Además, Prabowo dijo que el programa MBG sería efectivo para proporcionar beneficios más amplios y óptimos para la comunidad. Según él, MBG mejora la calidad nutricional de los niños indonesios

«La calidad de los futuros recursos humanos de Indonesia y también capacitar a las MIPYME y las economías locales que se fortalecerán, crearán cientos de miles de nuevos empleos y empoderarán a millones de agricultores, pescadores, criadores y actores de MIPYME», concluyó Prabowo.