En la sesión de la ONU, Prabowo pidió que el sufrimiento de la comunidad de Gaza fuera detenido lo antes posible.

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto destacó el sufrimiento de los residentes GazaAtaque de impacto de Palestina Israel. Dijo que la gente de Gaza era inocente y gritaba por ayuda.

Prabowo dijo esto en la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025.

«En este momento, la situación del desastre en Gaza todavía se estira ante nuestros ojos. En este momento, las personas inocentes lloran por ayuda. Llorando por ser salvados. ¿Quién los salvará? ¿Quién salvará inocentes? ¿Quién salvará a los ancianos y mujeres?» Dijo Prabowo.

Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Millones de personas enfrentan el peligro en este momento, mientras nos sentamos aquí. Enfrentan un trauma. Se enfrentan un daño irremplazable en sus cuerpos. Están muriendo por el hambre», continuó.

El Jefe de Estado aludió a la respuesta del mundo entero a la condición de la sociedad en Gaza, ya sea para permanecer en silencio al ver el sufrimiento. Por lo tanto, Prabowo instó a todos los países a responder a los gritos de los gacios que sufrían.

«Señora, el presidente, debemos actuar ahora. Muchos oradores han dicho que debemos luchar por un orden multilateral, donde la paz, la prosperidad y el progreso no son los privilegios de un puñado de personas, sino los derechos de todos», explicó Prabowo.

El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo afirmó, con una fuerte unidad nacional, pueden construir el mundo, donde las personas débiles ya no sufren. Dijo que todos deben sentir la justicia que merecen aceptar.