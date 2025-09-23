En la sesión de la ONU, Prabowo Pede Ri podría alcanzar cero emisiones más rápido que 2060

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó el compromiso Indonesia Para alcanzar cero emisión En 2060. Estaba muy seguro de que Indonesia podía alcanzar cero emisiones más rápido que 2060.

Prabowo transmitió esto en la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre de 2025.

«Estamos comprometidos a cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París de 2015. Estamos dirigidos a lograr emisiones de cero limpio en 2060, y estamos muy seguros de que podemos lograr emisiones de cero limpias mucho antes», dijo Prabowo.



Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

No solo eso, Prabowo dijo que Indonesia tenía el objetivo de reforzar más de 12 millones de hectáreas bosque degradado y reduce la degradación del bosque.

Además, dijo, Indonesia también capacitará a la gente local con trabajo verde de calidad para el futuro.

«Indonesia está cambiando significativamente del desarrollo basado en el combustible fósil al desarrollo basado energía Renovable. A partir del próximo año, la mayor parte de nuestra capacidad adicional de la planta de energía vendrá de energía renovable «, dijo Prabowo.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Nuestro objetivo es claro, a saber, sacar a todos nuestros ciudadanos de la pobreza y hacer de Indonesia un centro de soluciones de seguridad para alimentos, energía y agua», agregó.