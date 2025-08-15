En la sesión anual de MPR, Puan destacó ‘Dark Indonesia’ a ‘One Piece Flag’

Yakarta, Viva – Presidente RPD Rhode Island Señora. resaltar el tema de la sátira ‘Solo huye primero‘,’Indonesia es oscura‘ hasta ‘Bendera una pieza‘. Según él, la sátira es una forma crítica La gente contra el país democrático.

Esto fue transmitido por Puan en la sesión anual de 2025 MPR en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025.

«En la democracia, la gente debe tener un gran espacio para asociar, reunir, expresar opiniones y expresar críticas», dijo Puan.

La crítica de las personas actuales, según él, está presente en diversas formas creativas y utiliza avances tecnológicos, especialmente las redes sociales, como un portavoz de votación pública.

«La frase puede ser en forma de oraciones cortas como ‘huir primero’, sátira afilada ‘Indonesia oscura’, bromas políticas ‘Konoha’ países a nuevos símbolos como ‘banderas de una pieza’ y muchos más que se extienden ampliamente en espacios digitales», dijo.

Madam explica que el fenómeno muestra que las aspiraciones y la ansiedad de la gente ahora se transmiten en su propio idioma.

Para los titulares del poder, todas las voces de las personas que se escuchan no son solo palabras o imágenes.

«Detrás de cada palabra hay un mensaje. Detrás de cada mensaje hay ansiedad. Y detrás de los disturbios hay esperanza. Por lo tanto, lo que se nos exige a todos es sabiduría. Sabiduría no solo para escuchar, sino que también entiende», dijo Puan.

Esperaba que todos los críticos provenientes de la gente pudieran ser completamente entendidos por los actores.

«Todos esperamos que sea cual sea la forma y el contenido de las personas transmitidas, no puede ser un carbón para quemar la hermandad», dijo la Sra.

Usted enfatiza que las críticas existentes no pueden ser un incendio que rompió la nación. A menos que las críticas deberían ser la luz que ilumina nuestro camino juntos.

«La crítica puede ser difícil en sustancia y oponerse fuertemente a la política, pero la crítica no es una herramienta para provocar violencia, odio, destruir la ética y la moral de la sociedad, y mucho menos destruir a la humanidad», dijo.