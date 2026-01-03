Jacarta -bek equipo nacional de indonesia, Mees Hilgersabrió oficialmente un nuevo capítulo en su carrera profesional tras unirse a Lian Sports, una agencia europea de élite que también supervisa a estrellas famosas como federico chiesa Y Andrés Onán.

La certeza del movimiento de Hilgers fue anunciada directamente por Lian Sports a través de su cuenta oficial de Instagram el viernes. En la carga, la agencia escribió: «Estamos muy felices de darle la bienvenida a @meeshilgers a la familia Lian Sports».

Al unirse a Lian Sports, Hilgers ahora está bajo el mismo paraguas que Federico Chiesa, el delantero de la selección italiana, y Andre Onana, el portero de Camerún que actualmente juega en el Trabzonspor. Además de estos dos grandes nombres, esta agencia también gestiona a otros jugadores europeos de primer nivel, como Nikola Milenkovic, Josip Sutalo y Kalidou Koulibaly.

El jugador de la Juventus Federico Chiesa celebra un gol Foto : Tano Pecoraro/LaPresse vía AP

No solo jugadores, Lian Sports también es conocido por albergar a varios entrenadores de renombre. Entre ellos se encuentran Marco Rossi, entrenador de la selección húngara, y Daniele De Rossi, ex entrenador de la AS Roma y ahora entrenador del Génova.

La decisión de Hilgers de cambiar de agencia ha generado muchas esperanzas, especialmente en medio de la incertidumbre sobre su futuro con el Twente FC. El defensa central de 24 años estuvo a punto de fichar por el Brest francés esta temporada. Sin embargo, la transferencia no se materializó.

El fracaso de la medida hizo incierta la posición de Hilgers en Twente. Según los informes, estaba «congelado» porque no había llegado a un acuerdo sobre una extensión de contrato, mientras que su contrato con el club de la Eredivisie finalizará en junio de 2026. Hasta esta temporada, Hilgers no ha aparecido ni una sola vez.

Sin embargo, la trayectoria profesional de Hilgers con el Twente es bastante impresionante. Desde su debut en diciembre de 2020 contra el Ajax de Ámsterdam, ha aparecido 132 veces en todas las competiciones, con cuatro goles y dos asistencias.

Se espera que estar en la misma agencia con grandes nombres como Federico Chiesa y Andre Onana abra nuevas oportunidades para que Hilgers continúe su carrera a un nivel superior, además de poner fin a la incertidumbre que enfrenta actualmente.