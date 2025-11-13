En la COP30, Indonesia afirma una acción real hacia NZE 2060, el PLN está listo para convertirse en un motor de transición energética nacional

Brasil, VIVA – El gobierno de Indonesia afirma su compromiso de liderar los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático y acelerar la transición hacia Emisiones Netas Cero para 2060 o antes a través de una colaboración justa e inclusiva.

Lea también: Acelerando la realización del presupuesto, Bahlil asigna PLN para absorber 4,35 billones de IDR



Así lo transmitió el Enviado Especial del Presidente de la República de Indonesia para el Clima y la Energía, Hashim Djojohadikusumo, quien representó al Presidente Prabowo Subianto, en la sesión de la Cumbre de Líderes de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, Brasil, el jueves (11/6/2025).



El ambiente de la sesión de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Partes 30 (COP30) en Brasil

Lea también: La electrizante agricultura del PLN aumenta la productividad de los agricultores de crisantemo en Tomohon



«Indonesia vino a Belém con un mensaje claro: seguimos comprometidos a fortalecer nuestros compromisos climáticos nacionales y estamos dispuestos a trabajar junto con otros países para realizar una acción climática real, inclusiva y ambiciosa», subrayó Hashim.

Hashim dijo que el Presidente Prabowo había reafirmado el compromiso de Indonesia con el Acuerdo de París para lograr NZE para 2060 o antes. Además, Indonesia apunta a un crecimiento económico del 8 por ciento a través de una estrategia de desarrollo sostenible que ha sido formulada e implementada de manera consistente.

Lea también: Para facilitar las cosas a los usuarios de vehículos eléctricos, PLN presenta el primer centro SPKLU en Yogyakarta





El ambiente en la sede de la COP30 en Belém, Brasil

También explicó que en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (SNDC), Indonesia tiene como objetivo una reducción de las emisiones de 1,2 a 1,5 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) para 2035. Este esfuerzo se verá respaldado por el aumento de la combinación de energías renovables al 23 por ciento para 2030, así como el desarrollo de nuevas tecnologías como la energía nuclear en el marco de la transición a la energía verde.

«Recientemente, el Presidente Prabowo emitió el Reglamento Presidencial Número 109 sobre la conversión de residuos en energía y el Reglamento Presidencial Número 110 sobre el Valor Económico del Carbono. Estos dos reglamentos son una base importante para construir un sistema nacional de descarbonización y fortalecer el control de las emisiones de gases de efecto invernadero», añadió Hashim.

Este compromiso también fue enfatizado por el Ministro de Medio Ambiente/Jefe de la Agencia de Control Ambiental, Hanif Faisol Nurofiq, quien enfatizó la dirección de la transformación de Indonesia hacia una economía verde justa.

«La COP30 es un impulso para demostrar que el desarrollo verde no sólo es posible, sino también rentable. Indonesia construye su liderazgo a partir de acciones reales, no sólo de promesas», afirmó.

Hanif añadió que el principio de justicia climática debe ser la base de toda política transición energética.