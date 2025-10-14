En la construcción de Yakarta, no podemos satisfacer a todos

JacartaVIVA – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo enfatizó que la construcción de una capital no podría satisfacer a todos, ni siquiera a varias personas. comerciante Mercado Animales Barito, sur de Yakarta.

«De hecho, en el desarrollo de Yakarta, por supuesto, no podemos satisfacer a todos», dijo Pramono cuando se reunió el martes en la zona de Cikini, en el centro de Yakarta.

Esta afirmación se transmitió en relación con la negativa de los ex comerciantes del mercado de animales de Barito, en el sur de Yakarta, a realizar una manifestación frente al Ayuntamiento, el martes por la mañana.

Sin embargo, Pramono destacó que el Gobierno Provincial de Yakarta siempre trata de ofrecer lo mejor a sus ciudadanos.

El Gobierno Provincial de Yakarta incluso ha preparado una ubicación estratégica para los comerciantes, concretamente en la zona de Lenteng Agung.

«Hemos preparado el traslado a un lugar bueno y decente, incluso cerca de la estación de tren. Por supuesto, quien quiera mudarse, por favor», dijo Pramono.



El martes por la mañana, varios comerciantes del mercado de Barito expresaron sus aspiraciones frente al Ayuntamiento de Yakarta.

Varios comerciantes parecieron turnarse para transmitir sus quejas. Le pidieron a Pramono que continuara operando en la ubicación original y no se mudara.

De hecho, los comerciantes llevaron a cabo una procesión de liberación de gorriones como forma de decepción.

«Este pájaro es una forma de nuestro espíritu de lucha y decepción con el Gobierno Provincial de DKI. Porque sentimos pena por nuestros pájaros si los trasladan a Lenteng Agung. Así que simplemente los dejamos ir», dijo uno de los comerciantes desde el coche de mando.

Mientras tanto, se prevé que el Centro de Fauna Lenteng Agung entre en funcionamiento poco después de la finalización de la construcción de instalaciones e infraestructura en ese lugar.

El centro se levanta sobre una superficie de 7.500 metros cuadrados (m2). De esta superficie, alrededor de 2.000 m2 se asignaron a comerciantes que anteriormente ocupaban las Ubicaciones Temporales (Loksem) JS 25, JS 26, JS 30 y JS 96.

Total parar dividido en tres zonas principales, a saber, la Zona A que consta de 22 puestos gastronómicos, las Zonas C y D con 74 puestos de venta de aves y piensos para animales, y la Zona E de paquetería y puestos culinarios con 29 puestos.

La Zona B, que está designada como espacio abierto para actividades, aún no está en progreso.