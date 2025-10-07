En la conmoción de dos escuelas internacionales en South Tangerang siendo golpeadas por ataques con bombas, la policía revela los hallazgos de los resultados de búsqueda

South Tangerang, Viva – La policía de South Tangerang (Polres Tangsel) asegura que la situación sea segura después de dos escuela internacional Terror en esa región proseperarMartes 7 de octubre 2025.

Dos ubicaciones aceptan amenaza a saber, la escuela de Jakarta Nanyang en Pagedangan, Tangerang Regency y la Escuela Intercultural Mentari en el área de Bintaro, Pondok Aren District. Tan pronto como se recibió el informe, la policía inmediatamente se movió rápidamente.

«Tan pronto como recibimos información sobre una amenaza de bomba, el equipo de Satreskrim de la Policía de South Tangerang junto con la policía de Pagedangan inmediatamente fue al lugar, coordinó con la escuela y aseguró el área circundante. También nos contactamos inmediatamente al equipo de la brigada móvil de Jibom Gegana en un equipo de brigada móvil de Metro Jaya», dijo el jefe de policía de la policía de South Tangerg, el comisionado de la policía asistente de victoria.



Jefe de Policía de South Tangerang, AKBP Victor Inkiriwang. Foto : Relaciones públicas de la policía de Antara/Ho-South Tangerang

El equipo de Jibom Gegana luego realizó peine y esterilización en el lugar. De los resultados del examen, no se encontró nada material Explosivos o objetos sospechosos como se menciona en el mensaje terrorista enviado a través de WhatsApp a la escuela.

«Alabando a Dios, los resultados fueron nulos. No se encontraron bombas ni explosivos en el primer lugar», dijo Victor.

Sin embargo, no hace mucho, por la tarde, la policía nuevamente recibió un informe similar de la Escuela Intercultural Mentari en Bintaro.

«Fuimos directamente al segundo lugar. El equipo de Jibom Gegana, la dirección cibernética y Ditreskrimum Polda Metro Jaya también fueron directamente a la escena del crimen y llevaron a cabo una inspección exhaustiva. Los resultados fueron los mismos, no se encontraron explosivos», dijo Vital.

Según Victor, actualmente la policía de South Tangerang junto con la Dirección de Crimen Cibernética de Polda Metro Jaya están investigando la fuente de los mensajes de amenaza enviados a través de WhatsApp y correo electrónico a la gerencia escolar.

«Se están realizando pasos de investigación para descubrir al autor que envió la amenaza», dijo.

Se aseguró de que no habría interrupción en las actividades de enseñanza y aprendizaje en las dos escuelas. El proceso de esterilización funciona de manera segura y cooperativa con la escuela.

«Todas las actividades continúan normalmente. También instamos a los padres y estudiantes a no entrar en pánico. La policía garantiza la seguridad y la comodidad de la comunidad», dijo.