En juicio por corrupción, el ex presidente y director de Pertamina International Shipping afirmó no estar involucrado en la adquisición y exportación de petróleo crudo

Jacarta – El ex director presidente de Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi, afirmó no estar involucrado obtención barcos y toma de decisiones exportar aceite crudo.

Según el abogado de Yoki, Wimboyono Senoadji, durante siete juicios, los testigos presentados dijeron que su cliente no tenía autoridad ni papel en el proceso de adquisición de buques en PIS.

«De las declaraciones de los testigos, incluidas las presentadas por el propio fiscal, nunca ha habido uno solo que haya afirmado que hubo interferencia, intervención o dirección por parte de Pak Yoki en la adquisición de barcos», dijo Wimboyono al margen. sesiónMartes 23 de diciembre de 2025.

En el caso de adquisición de barcos de JMN, el fiscal argumentó que Yoki estuvo involucrado en la adquisición de tres barcos. Sin embargo, el testigo afirmó que las operaciones de PIS alquilan anualmente alrededor de 200 barcos con un total de aproximadamente 800 licitaciones.

Consideró que la existencia de los tres barcos se consideraba insignificante en proporción y no tenía ningún impacto en los procesos comerciales generales de la empresa. Según el testigo, Yoki nunca intervino en la determinación de las especificaciones técnicas, los precios autoestimados (HPS) o los ganadores de las licitaciones.

También se dice que el proceso se desarrolló según procedimientos y precios de mercado, sin proporcionar beneficios personales a los clientes. Además del caso de adquisición de barcos, la acusación del fiscal también destaca la exportación de petróleo crudo Banyu Urip que se llevó a cabo cuando Yoki se desempeñaba como director de PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Sin embargo, los hechos del proceso demuestran que la decisión de exportar no se tomó unilateralmente. De hecho, dijo Wimboyono, cuando ocurrió la pandemia de COVID-19, no se pudo detener la drástica caída de la demanda de energía mientras que la producción de petróleo.

Esta condición crea un exceso de oferta que se maneja con cuidado. Dijo que KPI y Pertamina también se habían coordinado con SKK Migas, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, y pidieron opinión legal a KPK antes de decidir sobre las exportaciones.

«Las exportaciones se llevan a cabo porque si no, la carga en realidad será mayor. Todos los pasos se llevan a cabo mediante la coordinación y aprobación de las autoridades pertinentes, no por decisión personal del señor Yoki», dijo.

Los hechos del juicio también revelaron que las exportaciones de petróleo de Banyu Urip se llevaron a cabo con la condición de que el precio fuera superior al precio del crudo indonesio (ICP). Wimboyono dijo que los ingresos de las ventas se depositaron en el tesoro estatal, por lo que no causaron pérdidas al estado.